Смертельна перестрілка у Харкові: лікарі розповіли про стан пораненого

У Харкові вдень 25 жовтня сталася стрілянина, під час якої загинув 35-річний чоловік та ще один отримав поранення. Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта розповів, що поранений перебуває у відділенні невідкладної медичної допомоги, передає видання "057".

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У 40-річного постраждалого – проникаюче поранення грудної клітки. Лікарі відзначили, що наразі він у стані середньої тяжкості.

Забашта відзначив, що у пораненого під час перестрілки чоловіка також була зброя.

Ким є поранений?

Постраждав під час перестрілки колишній учасник терористичної організації "Оплот", кримінальний авторитет Георгій Ісаков на прізвисько "Жора". Він був "правою рукою" організатора бійцівського клубу "Оплот" Євгена Жиліна, якого у 2016 році вбили у Москві.

За попередніми даними, під час сьогоднішньої перестрілки саме Ісакова намагалися застрелити кілери.

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Що відомо про перестрілку у Харкові?

Перестрілка сталася на вулиці Клочковській у Харкові. 2 невідомих вистрілили зі зброї у 2 чоловіків. Зловмисники одразу втекли з місця інциденту. Правоохоронці знайшли їхнє авто, воно було підпалене.

Згодом поблизу Південного вокзалу на залізничній колії поліцейські помітили чоловіка, який міг бути причетним до перестрілки. Чоловік підірвав себе невідомою вибухівкою на очах у правоохоронців. Він загинув на місці.

Хто загинув у перестрілці?

Під час стрілянини загинув поплічник терориста "Оплоту" Євгена Жиліна – Володимир Борох. Він отримав смертельне поранення і помер у кареті швидкої.