Смертельна пожежа в коледжі в Одесі: завгоспа відправили під арешт

Завідувачку господарством економічного коледжу на Троїцькій в Одесі Тетяну Фомич 15 січня суд відправив під нічний домашній арешт. Жінку підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки – у пожежі 4 грудня загинули 16 людей.

Суд обрав для Тетяни Фомич запобіжний захід – нічний домашній арешт з 22 години вечора до 6 ранку на 60 діб. Про це розповіло видання "Думская".

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Яка позиція адвокатів Фомич

Підозрюють Фомич у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Адвокати називають підозру необґрунтованою, бо жінка – не посадовиця і не відповідальна за протипожежну безпеку.

​Сама Тетяна Фомич переконує, що її обов'язки – контроль за дотриманням санітарних норм та забезпеченням канцтоварами, а не пожежна безпека. За неї, мовляв, відповідав інший співробітник коледжу.

Що каже слідство про підозрювану

Слідчі кажуть, що у 2014 році в сумнозвісному коледжі ДСНС провела планову перевірку та склала акт про грубі порушення законодавства з пожежної безпеки. Надзвичайники постановили усунути ці порушення, з чим ознайомили відповідальну за протипожежну безпеку – завгоспа Тетяну Фомич.

Правоохоронці наполягають, що жінка не вжила жодних заходів для усунення порушень, ба більше – не забезпечила евакуацію учнів та персоналу в день трагедії.

Пожежа в економічному коледжі на Троїцькій в Одесі: головне

Пожежа в коледжі в Одесі сталася 4 грудня, вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів.

Людей евакуювали, проте не всіх – 16 загинули, ще 30 постраждали.

Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).

Урядова комісія вважає, що трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі, а люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.



Основною причиною комісія називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.

10 грудня поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).

20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.

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