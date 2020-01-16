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      Смертельна пожежа в коледжі в Одесі: завгоспа відправили під арешт

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      Суд обрав запобіжний захід для завгоспа коледжу Одеси, де сталася пожежа / dumskaya.net

      Завідувачку господарством економічного коледжу на Троїцькій в Одесі Тетяну Фомич 15 січня суд відправив під нічний домашній арешт. Жінку підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки – у пожежі 4 грудня загинули 16 людей.

      Суд обрав для Тетяни Фомич запобіжний захід – нічний домашній арешт з 22 години вечора до 6 ранку на 60 діб. Про це розповіло видання "Думская". 

      Читайте також: Ексглаві одеської ДСНС Федорчаку оголосили про підозру через масштабні пожежі за останні роки

      Яка позиція адвокатів Фомич

      Підозрюють Фомич у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

      • Адвокати називають підозру необґрунтованою, бо жінка – не посадовиця і не відповідальна за протипожежну безпеку.

      Сама Тетяна Фомич переконує, що її обов'язки – контроль за дотриманням санітарних норм та забезпеченням канцтоварами, а не пожежна безпека. За неї, мовляв, відповідав інший співробітник коледжу.

      Що каже слідство про підозрювану

      Слідчі кажуть, що у 2014 році в сумнозвісному коледжі ДСНС провела планову перевірку та склала акт про грубі порушення законодавства з пожежної безпеки. Надзвичайники постановили усунути ці порушення, з чим ознайомили відповідальну за протипожежну безпеку – завгоспа Тетяну Фомич. 

      • Правоохоронці наполягають, що жінка не вжила жодних заходів для усунення порушень, ба більше – не забезпечила евакуацію учнів та персоналу в день трагедії.

      Пожежа в економічному коледжі на Троїцькій в Одесі: головне

      • Пожежа в коледжі в Одесі сталася 4 грудня, вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів.
      • Людей евакуювали, проте не всіх – 16 загинули, ще 30 постраждали. 
      • Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).

      Урядова комісія вважає, що трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі, а люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.

      Основною причиною комісія називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.

      • 10 грудня поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
      • 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.

      До теми: Що буде з будівлею одеського коледжу, де трапилася смертельна пожежа

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      сьогодні
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Одеси Пожежа в Одесі на Троїцькій
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