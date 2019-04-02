Смертельне отруєння в таборі "Славутич": заклад хизується сертифікатом "Вибір споживача-2018"

В результаті отруєння дітей у таборі "Славутич" померла 8-річна Маргарита Лукашук. Влітку виповниться рік від трагедії, але висновків із цього прикрого випадку ніхто не зробив. І що "вражає" – ніхто не прагне ефективно розслідувати справу, правоохоронні органи працюють під примусом наполегливого адвоката батьків загиблої дівчинки. А в таборі "Славутич" повним ходом готуються до нового сезону.

Коли діти отруїлися – а загалом постраждалих було понад 10 – батьки Маргаритки, яка була у вкрай важкому стані, займалися лікуванням, порятунком дитини. Тоді не було часу шукати винуватих. Просто не було. Що у цей момент робило слідство? Нічого! Не було вилучено жодного документу! Не були взяті аналізи в інших дітей, які отруїлися, але, на щастя, не мали таких ускладненнь як у Маргарити Лукашук.

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Після того отруєння табір спокійно відпрацював увесь літній сезон. І лише після повідомлення про те, що дівчинка після трьох місяців у реанімації таки померла, справу передали із районного переяславського відділу поліції на обласне.

Минув дорогоцінний час, коли можна було б розслідувати справу по гарячих слідах. Усі сліди злочину – недбалості, яка призвела до смерті дитини –ймовірні винуватці навіть не поспішаючи просто зачистили.

Відео розсолідування програми 24 каналу "ЦРУ" про табір "Славутич"



Маргарита Лукашук

Слідчі із області мляво ведуть цю справу. Кожен їхній рух у розслідуванні – ініціатива адвоката. Як от, приміром, нещодавній обшук в таборі 22 березня, 9 місяців після інциденту. Приблизно тиждень тому слідчі та адвокат потерпілих із постановою суду на обшук в рамках кримінального провадження про смерть дитини приїхали до табору.

Без надії, але таки сподівалися віднайти бодай якісмь речові докази: журнали обліку закупівлі продуктів, виготовлення готової продукції, штатний розклад, графік роботи відповідальних осіб. Тобто, документацію, яка б допомогла слідству встановити хронологію подій під час отруєння та визначити ступінь відповідальності посадових осіб табору.

А ще – були сподівання віднайти відео з камер спостереження. Та де там... Перше, із чим стикнулися – з охороною. Вона стіною стала перед непроханими гостями, і судовий дозвіл на обшук не був для них аргументом. Після скадалів та навіть шарпанини слідчих та адвоката пропустили на територію.

Звісно, віднайти те, на що сподівалися слідчі, не вдалося. Наївно було навіть на це сподіватися. Керівниця табору Олена Галіней була на місці, але поводилась доволі упевнено. Відповіла, що не знає точно, де документація, мовляв, – шукайте самі.

А от причину, чому не пускали слідчу групу на територію табору, зрозуміти вдалося трохи згодом. Ось на цих кадрах із воріт табору виходять діти. Це вказує на те, що він працює та приймає відпочивальників.

А от слідчих та адвокатів керівництво "Славутича" запевняло, що дітей тут не приймають. Бо, насправді, – не мають на це права.

Ще з минулого року держспоживслужба заборонила приймати на відпочинок дітей у "Славутичі", бо віднайшла грубі санітарні порушення в роботі кухні та видала припис із вказівкою "усунути проблеми". Якби у "Славутичі" поважали закон, зробили б усе, аби запустити роботу табору без репутатційних втрат. Треба було лише усунути порушення та запросити держспоживлужбу на перевірку. І якщо проблем нема – офіційно відновити роботу. Але ця вимога була проігнорована.

Особисто мене, і як журналіста, і як матір, вражає той факт, що батьки продовжують купляти дітям путівки у цей заклад. Туди, де явні порушення, де ігнорують закони, де маленькій дівчинці елементарно не викликали швидку! Після смерті Маргарити експерт надав висновок – смерть спричинило гостре отруєння. Отруєння сталося у таборі. І там зараз ні за що не переймаються. Жодних підозр керівництву та лікарю табору не висунуто.

Варто лише відкрити веб-сторінку "Славутичу". Тут приймали дітей на зимові, весняні канікули. Вартість тижневого відпочинку – 6 800 гривень із дитини. Запрошують вже і на літні зміни.



Запрошення на літню зміну

А ще цинічно називають заклад кращим табором під Києвом та хизуються сертифікатом "Вибір споживача-2018".



"Славутич" хизується псевдозваннями

І ще важливий апдейт по "Славутичу", офіційним бенефіціаром якого у реєстрах дотепер значиться коханка Януковича Любов Полежай. Хоча відверто більше схоже на те, що у цьому бізнесі після їх втечі Януковича з країни лишилося винятково її прізвище – як прикриття реального власника.

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Так от, варто нагадати, що майно цього табору частково ще лишається державним. Понад 2 тисячі квадратних метрів будівель – в оренді в ТОВки, що володіє табором. Пам'ятаєте, як наш генеральний прокуор Луценко восени в своєму фейсбуці звітував, що його повернули під контроль держави?

Так от зарано генеральний радів та писав переможні пости. У січні 2019 року апеляція повернула спір за це майно до першої інстанці. Держава знову в прольоті.

І от напередодні сезону літнього дитячого відпочинку я хочу звернутись до батьків. Бережіть власних дітей, не довіряйте їх людям, для яких понад усе – заробіток. Уважно вивчайте історію закладу, куди хочете відправити дитину. Не полінуйтесь загуглити. Це справді важливо. Не варто сподіватися, що наявні дозволи, красивий сайт та висока ціна за путівку – то гарантія якості та безпеки. Як показує досвід (і досвід трагічний) – то лише красива обгортка.

І особисто, як журналіст, я закликаю правоохоронні органи уважно дослідити справу отруєння у "Славутичі". Не можуть люди, винні у смерті дитини, лишитись безкарними.

Журналісти проекту "ЦРУ" на 24 каналі чекаємо від вас цікаві історії, які можуть стати основою для журналістського розслідування.



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