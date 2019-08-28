Смертельний обвал будинку у Дрогобичі: мешканці давно скаржилися на стан будинку

У Дрогобичі обвалилася частина 4-поверхового будинку вночі з 27 на 28 серпня. Відомо, що під завалинами ще четверо людей. Серед них – одна дитина. Через обвал будинку загинуло двоє осіб – чоловік та жінка, які мешкали тут на третьому та четвертому поверхах. Сімох людей вдалося госпіталізувати, вони вижили.

Спершу рятувальники та інші думали, що стався вибух газу, тому й обвалився будинок. Тепер цю версію відкидають. Одна з причин – шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнаються, що їхній будинок був у недбалому стані, а на стінах вже з'являлися тріщини.

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За їх словами, вони неодноразово зверталися і до влади, до ЖЕКів, однак на них не реагували.

"Будинок 61-го року, натуральна "хрущовка". Вже не раз то було чути. Коли проїжджала якась велика вантажна машина, то було чути в будинку, що він весь трясеться. Постійно в підвалах вода стоїть. То, скорше всього, що це було підтоплення і просто осів ґрунт", – зазначив місцевий мешканець Іван.

Окрім того, стало відомо, що приміщення першого поверху переоблаштувала собі перукарня і, ймовірно, знесла несучі стіни.

Люди позабирали несучі плити , щоб розширити приміщення. От якраз з того боку була перукарня. Воно відразу в тому місці і завалилося. Я декілька років вже звертався: що ви робите, будинок вже старий, можете наробити проблем,

– підкреслив мешканець Василь.

В ході рятувальної операції ДСНСники зараз починають свердлити маленькі дірки у стінах підвалу. Через них вони збираються пропускати мікрокамери і таким чином спостерігати за людьми, які залишилися під завалинами, адже досі невідома доля чотирьох осіб.

Обвал будинку в Дрогобичі

Що відомо про людей під завалинами

Під завалинами залишилися ще чотири людини. Серед них – дитина 2014 року народження. Рятувальники починають свердлити маленькі дірки у стінах підвалу. Через них вони планують пропускати мікрокамери, аби спостерігати за людьми, які залишилися під завалинами.