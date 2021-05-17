Смертельно поранив нападника: суд пом'якшив запобіжний захід воїну АТО

Учасника АТО підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. Апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід, змінивши його на домашній арешт у нічний час.

Нове слухання у цій справі провели 17 травня. Чоловік перебуватиме під домашнім арештом з 22:00 до 7:00, а за першою ж вимогою слідчого, прокурора чи суду – має з'являтись.

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Також у підозрюваного заберуть закордонний паспорт, що унеможливить його виїзд з України. Попереднє рішення про цілодобовий домашній арешт до 1 липня 2021 року суд ухвалив 3 травня.



Підозрюваним вважають Андрія Пекельного / Фото Тернопільського апеляційного суду

Апеляційна скарга захисту

Адвокат підозрюваного Андрія Пекельного подав апеляцію 6 травня. Він заявив, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту є занадто суворим за статтю, в якій підозрюють чоловіка.

Крім того, захист назвав й інші причини, чому варто пом'якшити запобіжний захист, зокрема мовиться про таке:

Пекельний є особою молодого віку – йому всього 24 роки;

він був учасником бойових дій на Сході, де захищав незалежність України;

утримує матір та брата, які є інвалідами;

отримав позитивні характеристики за місцем проживання.

вручення підозри Пекельному передчасним та необґрунтованим, бо чоловік був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту. Арсен Аваков відреагував на інцидент . Він заявив, що вважає, бо чоловік був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту.

Деталі інциденту: що відомо

Міністр внутрішніх справ

У Андрія Пекельного виник конфлікт із 6 своїми однолітками у місцевому клубі 2 травня. Щоб уникнути бійки, він втік додому. Після цього, приблизно опівночі, молодики прийшли на подвір'я його будинку в селі Глещава.

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Пекельний був вдома з мамою, тому злякавшись за її безпеку, відразу зателефонував в поліцію. Після цього він вийшов до компанії із ножем.



Суд змінив запобіжний захід 17 травня / Фото Тернопільського апеляційного суду

Як відбулось вбивство нападника

За даними слідства, нападник вдарив ветерана АТО кулаком в голову, від чого він втратив рівновагу та впав на коліна. Пекельний у відповідь вдарив нападника ножем в груди, від чого той помер.

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Ветеран АТО у скоєному зізнався. На момент бійки він був тверезим, як довело слідство. Йому відразу оголосили про підозру. Проти нападників відкрили кримінальну справу.

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