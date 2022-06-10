На смертні вироки іноземцям-захисникам України відреагували в ООН

Нещодавно світ сколихнула новина про те, що окупаційна влада Донбасу засудила до смертної кари трьох іноземних добровольців, які воювали на боці України. В ООН відреагували на дії росіян.

Управління ООН з прав людини "стурбоване" тим, що так званий "суд" квазіреспубліки "ДНР" виніс смертний вирок трьом військовослужбовцям.

Подробиці Окупаційна адміністрація на Донбасі засудила іноземців, що воювали за Україну, до смертної кари

Прессекретарка ООН Равіна Шамдасані зауважила, що такі судові процеси над військовополоненими прирівнюються до воєнного злочину.

З 2015 року ми спостерігаємо, що так звана судова система в цих самопроголошених республіках не дотримується основних гарантій справедливого судового розгляду, таких як публічні слухання, незалежність, неупередженість судів і право не бути примушеним до надання свідчень,

– зауважила вона.

МЗС Британії та України обговорили судилище над воїнами

Самопроголошений "суд" з так званої "ДНР" засудив до смертної кари трьох іноземців, які воювали на боці України: двох громадян Британії (Ейдена Асліна та Шона Піннера), а також громадянина Марокко (Саадуна Брагіма). Смертна кара у квазіреспубліці виконується за допомогою розстрілу.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провели телефонну розмову. Вони обговорили смертні вироки, винесені Ейдену Асліну, Шону Піннеру та Брахіму Сааудуну та спільні зусилля щодо їхнього звільнення.

Раніше речник прем'єр-міністра Бориса Джонсона сказав, що Лондон співпрацюватиме з українською владою, щоб звільнити британців, які служили у ЗСУ.

Реакції інших світових лідерів:

Очільниця МЗС Британії Ліз Трасс засудила дії окупантів. Вона наголосила, що вирок так званого "суду" з квазіреспубліки не має законної сили.

Офіційний представник Бориса Джонсона заявив, що прем'єр-міністр шокований смертними вироками й наказав міністрам зробити "все, що в їхніх силах", щоб досягти звільнення бійців Інтернаціонального легіону.

Речник МЗС України Олег Ніколенко запевнив, що українська влада докладатиме всіх зусиль, щоб звільнити бійців, яких проговорили до смертної кари.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич теж засудила дії ворога. Вона наголосила, що смертна кара несумісна з людською гідністю.

Також на судилище відреагували й у США та Канаді.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк порівняв російських загарбників, які винесли смертельний вирок, з терористами ІДІЛ.

Правозахисна організація Amnesty International наголошує, що це є черговим порушенням Женевської конвенції з боку Росії. При цьому там визнали, що це може бути своєрідним політичним інструментом для Кремля.

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