Удар дронів по авіазаводу у Смоленську: момент атаки потрапив на відео
1 жовтня у російський Смоленськ прилетіли дрони, які атакували відомий авіазавод, що входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння". У мережі вже з'явилися відео моменту удару.
Прильоти зняли на камеру жителі Смоленська. Їх вже оприлюднили у соцмережах, інформує 24 Канал.
До теми Пошкоджена виробнича база, Росія має великі проблеми, – ГУР про удар по Смоленському авіазаводу
Момент удару дронів по авіазаводу у Смоленську
У перший день жовтня російське місто Смоленськ атакували "невідомі" дрони. Звісно, росіяни не могли не зафільмувати прильоти по стратегічному об'єкту. На оприлюднених у мережі кадрах можна побачити, що після вибухів у небо здіймався дим. Також чутно мешканців Смоленська, які кажуть, що військові намагалися збити безпілотники стрілецькою зброєю.
Зауважимо, що ціль атаки – Смоленський авіазавод, де окупанти виробляють ракети "повітря – земля" Х-59. Підприємство було частиною корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Відомо, що 3 з 4 дронів пошкодили підприємство.Важливо! Згодом представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що внаслідок атаки було пошкоджено виробничу базу, що призведе до порушення темпів виробництва ракет. Він додав, що це спричинило серйозні проблеми для агресора.
Момент атаки БпЛА на Смоленський авіазавод: дивіться відео
Атака Смоленського авіазаводу 1 жовтня: що відомо
- 1 жовтня Смоленський авіазавод атакували ударні дрони, внаслідок чого постраждали виробничі потужності. За словами представника ГУР, тепер у росіян серйозні проблеми. Він наголосив, що розвідка не буде коментувати, що прилетіло і звідки, але цей факт підтверджують і далі така практика буде продовжена.
- Зауважимо, що 3 із 4 БпЛА влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства. Відомо, що завод був частиною механізму, який виробляв ракети Х-59. Вони можуть долати відстань до 300 кілометрів.
- Відомо, що підприємство виготовляє і власну продукцію, однак все ж основний акцент йде на ремонт та технічне обслуговування раніше випущених лайнерів, постачання комплектуючих для інших авіаційних підприємств. Де розташований Смоленський авіазавод, куди прилетіли БпЛА – читайте тут.