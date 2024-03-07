Російська ДРГ намагалась пробратись на Сумщину: прикордонники розпочали бій

Українські прикордонники зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалась проникнути на території Сумської області.

Про це повідомила Державна прикордонна служба та зазначили, що уточнюють втрати противника.

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"Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони Росії", – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що українські прикордонники одразу відкрили вогонь по російській ДРГ зі стрілецької зброї та гранатометів.

"Противник відступив, його втрати уточнюються", – додали у ДПСУ.

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