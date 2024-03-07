Російська ДРГ намагалась пробратись на Сумщину: прикордонники розпочали бій
7 березня 2024, 10:57Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
Українські прикордонники зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалась проникнути на території Сумської області.
Про це повідомила Державна прикордонна служба та зазначили, що уточнюють втрати противника.
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"Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони Росії", – йдеться у повідомленні.
Зазначають, що українські прикордонники одразу відкрили вогонь по російській ДРГ зі стрілецької зброї та гранатометів.
"Противник відступив, його втрати уточнюються", – додали у ДПСУ.
Ситуація на Сумщині: актуально
- Внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе ввечері 5 березня і на ранок наступного дня у Сумах зафіксували три прильоти. Росіяни завдали ударів по різних частинах міста.
- До слова, на початку лютого командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що російська ДРГ здійснила чергову спробу прорвати кордон України на Сумщині, тоді бій тривав півтори години.
- За даними ДПСУ, Росія "найбільш активно" використовує своїх диверсантів саме на Сумщині. Крім того, російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини.