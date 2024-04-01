Греція планує продати велику партію боєприпасів для України, – ЗМІ
Джерело:iEidiseis
Партнери України продовжують шукати способи допомогти нам з боєприпасами, яких не вистачає. Так, журналісти повідомили, що Греція готується надати нам велику партію снарядів.
Як зазначили ЗМІ, Греція готується відправити велику кількість боєприпасів до України через Чехію. За даними журналістів, у країні спустошують склади боєприпасів, щоб їх отримало наше військо для протистояння російській агресії.
Читайте також F-16 змінять все і для Росії, і для України: інтерв'ю з "найсмертоноснішим" пілотом США
Боєприпаси відправлять зі складів
У виданні пишуть, що уряд Греції готується відправити до України велику кількість боєприпасів. Це мають зробити через Чехію. Наразі уряд очікує на схвалення цього відповідним парламентським комітетом.
Боєприпаси, які Афіни мають передати Києву, зберігаються на складах грецької армії та класифікуються Збройними силами Греції як "неробочі та придатні до використання. Їх планують продати Чехії за 150 мільйонів євро.
Військові чиновники, які поспілкувалися з журналістами, зауважили, що серед боєприпасів, які планують продати, є ті, що все ще використовують на навчаннях.
Україна отримає снаряди раніше
- Президент Чехії Петр Павел взяв ініціативу у свої руки та знайшов для України мільйон артилерійських снарядів. До чеської ініціативи з закупки боєприпасів долучилися 15 країн. Кошти вже знайшли, а переговори з підприємствами-постачальниками завершили.
- Під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбулася наприкінці лютого, Петр Павел зазначив, що знайшов для України 800 тисяч снарядів. Мовиться про 500 тисяч 155-міліметрових і 300 тисяч 122-міліметрових.
- Невдовзі посадовці з Чехії знайшли ще 200 тисяч снарядів. А буквально нещодавно глава МЗС Чехії Ян Ліпавський повідомив, що потенційний обсяг снарядів, які наша держава отримає у рамках відповідної ініціативи, може становити узагалі 1,5 мільйона.
- ЗМІ також написали, що перші партії боєприпасів наші військові отримають раніше. У Празі розраховували на червень, але їх можуть привезти вже у квітні.
- Водночас у виданні зазначають, що наразі достеменно невідомо, які саме підприємства поставлять нам боєприпаси. Ходять чутки, що мовиться про виробництва Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки.