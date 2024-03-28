Значне підсилення: Світан сказав, чому не варто хвилюватись за снаряди у 2024 році

Президент Чехії Петр Павел висловив ініціативу закупівлі 800 тисяч снарядів для України за межами ЄС. Ініціативу підтримали й інші європейські держави. Число снарядів, яких потребує Україна, досить велике.

Українським військовим поки недостатньо артилерійських боєприпасів на фронті, про це розповів 24 Каналу Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі. Він зазначив, що Україна в середньому за добу використовує близько 3 тисяч снарядів, а Росія 7-10 тисяч.

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"Паритет ще не склався. Нам потрібно 7 – 10 тисяч снарядів для рівноваги з Росією", – сказав Світан.

Позитивні прогнози

Військовий експерт навів цифри постачання артилерійських боєприпасів від європейських партнерів до кінця року.

На його думку, оптимальне число снарядів на 2024 рік – 3 мільйони.

Ця кількість вже помітна, адже 800 тисяч проплачено і знайдено за ініціативи президента Чехії Петра Павела. Поляки також долучились до програми Чехії та пообіцяли 700 тисяч. Також один із міністрів країни Балтії заявив про готовність проведення додаткових переговорів щодо постачання 700 тисяч снарядів. Приблизно 600 тисяч очікуємо і від Євросоюзу.

Цього року можна дуже не хвилюватись про боєприпаси. Ці постачання коштом фінансування наших європейських друзів значно підсилять Україну,

– заявив Роман Світан.

Для використання цих боєприпасів потрібні артилерійські установки.

Ми чули що декілька десятків Caesar передає Франція. Тобто артилерійські компоненти ми теж отримаємо,

– підкреслив Світан.

Світан вважає, що український фронт зараз найбільше потребує літаків.

Основне завдання цього року – отримати літаки й поставити їх у стрій. Треба намагатись використовувати їх в повному обсязі,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

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