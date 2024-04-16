Співвідношення дійсно не на нашу користь: Світан пояснив проблеми з артилерією на фронті

Президент України Володимир Зеленський заявив про нестачу артилерійських снарядів на полі бою. За його словами, їхнє співвідношення складає 1 до 10. ЗСУ для паритету потрібно 10 до 10.

Зараз співвідношення артилерійських боєприпасів не на користь українських захисників. Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

Дивіться також Новий план Трампа – Джонсона: що задумали в США та чи отримає Україна 60 мільярдів допомоги

"Зараз дійсно співвідношення, можливо, не 1 до 10, але 2 до 10 або 1 до 5 точно. Тобто співвідношення не на нашу користь. Нам для паритету дійсно потрібно 10 до 10", – вважає він.

Яка кількість потрібна ЗСУ

Роман Світан зазначив, що російські окупанти можуть виготовляти приблизно 5 – 7 тисяч боєприпасів на добу і ще додають приблизно 3 тисячі північнокорейських та китайських снарядів. Здебільшого на добу ворог має приблизно 10 тисяч снарядів.

Нам потрібно теж мати таку кількість. У нас зараз на деяких напрямках є і дві з половиною, і тисяча боєприпасів. Але по деяких. Якщо рахувати у загальному, то це не зовсім у наш бік,

– сказав військовий експерт.

Зараз українські військові мають достатню кількість безпілотників. На деяких позиціях навіть не вистачає операторів з управління безпілотниками. Полковник запасу ЗСУ підкреслив, що тільки за допомогою БпЛА наші бійці утримують деякі позиції, але так довго тривати не може.

"Щоб втриматись на тих позиціях, які є, нам точно потрібна додаткова допомога. Для того, щоб звільнити нашу територію, нам точно потрібна американська та європейська допомога. Жодну наступальну дію за допомогою своїх механізмів виробництва ми точно не зможемо зробити", – підкреслив він.

Крім дальніх засобів ураження. Зараз дуже добре працюють спецслужби за допомогою безпілотників. Тому також Україні важливо розвивати власне виробництво.

Снаряди для ЗСУ: останні новини