Снаряди зі збідненим ураном: офіцер ЗСУ пояснив, чому в Лукашенка почалася істерика

Велика Британія збирається передати Україна бронебійні боєприпаси зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Вони прекрасно знищуватимуть ворожу техніку. А ще – від них страшезно "палає" в російських окупантів та Алєксандра Лукашенка.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць 1 бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець. За його словами, снаряди зі збідненим ураном використовують упродовж багатьох десятиліть.

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Чи дійсно такі снаряди небезпечні для середовища

Як наголосив Березовець, російські пропагандисти одразу почали розповідати різну маячню, що такі снаряди спричиняють безпліддя, провокують проблеми з екологію. Це – абсолютна брехня.

Ця зброя не є ядерною. Вона не несе загрози забруднення і не викликає безпліддя. Це просто снаряди, які використовують для знищення бронетехніки. Мають високу бронебійну здатність. Вони будуть наскрізь прошивати російську техніку та знищувати все, що є в росіян,

– зазначив Березовець.

Чому почалася істерика в Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко взагалі почав розповідати, що у відповідь Росія може надати йому ядерну зброю. Березовець припускає, що диктатор не просто так істерить.

Була інформація, що він збирається відправити на фронт представників власної приватної військової компанії, де зараз перебуває близько 2 тисяч осіб. Вона нібито називається "Артсервіс".

Можливо, ці найманці будуть в російських танкових військах. А Лукашенку буде значно складніше відповідати перед родичами загиблих, ніж Путіну,

– припустив Березовець.

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На різних ділянках фронту були поодинокі випадки затримань громадян Білорусі. Не можна поки стверджувати, що тамтешня армія воює проти України. Це переважно представники білоруських спецслужб.

Утім, інформація про 2 тисячі найманців – серйозна "заявка" на участь злочинного режиму Білорусі у війні проти України. Якщо це станеться, то приховати буде неможливо. Це спричинить набагато більші проблеми для Лукашенка включно з санкціями. Також це буде сильно непопулярний крок, адже близько 90% білорусів проти участі у війні,

– наголосив Березовець.

Україна може отримати снаряди зі збідненим ураном