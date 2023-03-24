"Може, Вільям привіз їх до Польщі": у Росії продовжує палати через снаряди зі збідненим ураном

Принц Вільям відвідав Польщу. В Росії після цього почалася істерика – мовляв, він привіз снаряди зі збідненим ураном.

Візит принца Вільяма до Польщі – "особиста місія" для королівської родини. Там він зустрівся з президентом Анджеєм Дудою.

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Принц Вільям зустрівся з Дудою

Принц Вільям і Дуда довго говорили про зусилля Польщі щодо допомоги Україні. Принц висловив свою вдячність і підтвердив "глибокі відносини", які існують між Польщею і Великою Британією.

Також він зустрівся з українцями, які були змушені тікати від війни. Принц зробив особисту пожертву велосипедів і самокатів для дітей, які проживають в одному з великих варшавських центрів для біженців.

Окрім цього, він знайшов час, щоб зустрітися з молодими українцями, які переїхали до Польщі та продовжили своє навчання там. Одна зі студенток розповіла, що візит члена королівської родини став важливим нагадуванням для решти світу про те, що страждання і бойові дії тривають.

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У Росії почало палати

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, дізнавшись про візит принца Вільяма, зробила дивну конспірологічну заяву. Мовляв, він привіз туди снаряди зі збідненим ураном.

Захарова також стверджує, що візит принца Вільяма до Польщі "знімає будь-які сумніви" щодо причетності Великої Британії та Польщі до війни в Україні.

Цікаво, чи привіз Вільям Карлович снаряди зі збідненим ураном своїм військам?

– написала вона у своєму телеграмі.

Велика Британія пообіцяла надати ці бронебійні снаряди Україні. Таке рішення обурило Кремль, тож там почали заявляти, що це "рівнозначно ядерній ескалації у війні". Однак варто зауважити, що снаряди зі збідненим ураном, за міжнародними стандартами, не мають нічого спільного з ядерною зброєю.

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