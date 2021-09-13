Снайпер продірявив каску: український воїн дивом вижив на фронті
Джерело:фейсбук 93-ї ОМБр Холодний Яр
У ЗСУ розповіли, що російські бойовики на Донбасі поводяться дедалі агресивніше. Нещодавно окупанти відкривали огонь зі стрілецької зброї у бік позицій 93-ї ОМБр Холодний Яр.
Снайперська куля мало не влучила у голову українському воїну. На щастя, куля лише зачепила шолом воїна.
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Куля мало не влучила у голову бійцю, лише зачепивши шолом. На щастя, у нашому з'єднанні ніхто не постраждав,
– мовиться у повідомленні.
Також пресслужба 93-ї ОМБр Холодний Яр показала наслідки порушення режиму тиші з боку бойовиків. Зокрема, дірки у землі, які залишилися після обстрілу з артилерійських систем калібру 122 міліметрів.
Сліди від обстрілів / Пресслужба 93-ї ОМБр Холодний Яр
У 93-й ОМБр Холодний Яр наголосили, що за останні дні є втрати "у наших братів із бригад, які воюють на інших ділянках фронту". Воїни висловили співчуття через загибель побратимів, які полягли у боротьбі за Україну.
Війна на Донбасі: останні новини
- Упродовж вересня 2021 року на Донбасі загинули 3 українських героїв.
- Денис Герман загинув 11 вересня під час артилерійського обстрілу. Герой служив у 74-у окремому розвідувальному батальйоні.
- Олексій Куленко загинув 11 вересня. Воїн отримав осколкове поранення під час бойового чергування.
- Артур Голуб загинув 12 вересня. Окупанти влучили протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою кермував герой.
Допис 93-ї ОМБр Холодний Яр:
Російські війська поводять себе дедалі агресивніше.
Бійці 93 бригади Холодний Яр показали наслідки нещодавніх обстрілів.
Дірки у землі - від вчорашнього обстрілу з артилерійських систем калібру 122 міліметрів.
Також днями окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Куля мало не влучила у голову бійцю, лише зачепивши шолом.
На щастя, у нашому з'єднанні ніхто не постраждав.
Утім, останніми днями є втрати у наших братів із бригад, що воюють на інших ділянках фронту. Ми висловлюємо щирі співчуття у зв'язку із загибеллю армійців, що полягли у боротьбі за Україну.