"Розповідав анекдоти, коли втратив ногу": снайпер ЗСУ "Литовець" про бої за Україну та поранення
Cнайпер ЗСУ із позивним "Литовець" мріяв бути військовим завжди — каже, що це у нього в крові. Воює за Україну з 2016 року, пліч-о-пліч з іншими чеченцями. Зокрема й проти “кадирівців”, які, за його словами, здали Ічкерію.
У новому матеріалі проєкту "Український Свідок" — снайпер ЗСУ із позивним "Литовець". Його батько чеченець, але чоловік народився та виріс в Україні. Як зізнається сам військовий, він належить до роду Дудаєвих. "Литовець" воює з 2016 року.
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В інтерв'ю він розповів про свої секрети маскування, рекорди у стрільбі, ставлення до "кадирівців" та про втрату ноги під час боїв за Андріївку.
У роботі снайпера є важкі цілі, коли ти не рухаєшся багато годин поспіль. Одного разу я лежав 7 годин. Але є бійці, що витримують і довше,
– розповідає "Литовець".
Боєць також розповів, що перед завданням вони не їдять та не п'ють. Військовий пояснив, що в суспільстві існує міф, ніби вони одягають підгузки, але це не є правдою.
Іноді пролежиш багато годин… і не влучиш у ціль. Це неабияк засмучує. Спочатку ти довго збираєшся, приходиш на позицію, чекаєш і спостерігаєш. Бачиш ціль, стріляєш — і не влучаєш. Тоді з'являється азарт: якщо я не попадаю, то буду стріляти з однієї позиції і двічі, і тричі,
– додає військовий.
Бої за Андріївку та поранення
Під час боїв за Андріївку "Литовець" втратив ногу — наступив на міну, йдучи на допомогу іншому батальйону.
Коли це сталося, я сказав: "Прощавай, нога", весь час був у свідомості. Коли мене евакуйовували, я розповідав анекдоти. Зараз чекаю на протез, коли отримаю його, то продовжу службу снайпером. Ходити багном у посадках вже не буду, щоб не загубити протез, але в міських боях я ще покажу, хто сильніший,
– ділиться чоловік.
Чеченські добровольці воюють на боці України
- Проти росіян на стороні України воює Чеченський миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва. У березні 2022 року стало відомо, що ічкерійські батальйони імені шейха Мансура та Джохара Дудаєва беруть участь у захисті Києва.
- Тоді ж глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв запропонував Володимиру Зеленському підписати угоду про військову співпрацю. Він сказав, що їхні території під окупацією останні 20 років і тому, якщо сьогодні не зупинити Росію, то їхніх дітей відправлять також воювати за катів та вбивць власного народу.
- У вересні 2022 року Ахмед Закаєв говорив, що на боці України воюють п'ять чеченських добровольчих батальйонів. Згодом він наголосив, що кількість чеченців, які підтримуватимуть Україну зі зброєю в руках, лише зростатиме.