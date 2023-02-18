Снайпери СБУ полювали на окупантів на одному з найгарячіших напрямків: епічне відео

Завдяки титанічним зусиллям наших воїнів, кількість ліквідованих окупантів щодня збільшується. Українські військові прозвітували про ще одне успішно виконане бойове завдання на Сході.

Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували нічний відстріл росіян. Зазначається, що спецпризначенці ліквідували окупантів на одному із найгарячіших напрямків.

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Снайпери показали свою роботу

За попередньою інформацією, після виконання завдання група снайперів повернулася без втрат. Судячи з відео, наші бійці "відстрілювали" окупантів в той час, як вони прогулювались поблизу своїх позицій.

Українські снайпери провели нічний "відстріл" окупантів: дивіться відео

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