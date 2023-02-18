Снайпери СБУ полювали на окупантів на одному з найгарячіших напрямків: епічне відео
18 лютого 2023, 17:15Читать новость на русском
Джерело:СБУ
Завдяки титанічним зусиллям наших воїнів, кількість ліквідованих окупантів щодня збільшується. Українські військові прозвітували про ще одне успішно виконане бойове завдання на Сході.
Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували нічний відстріл росіян. Зазначається, що спецпризначенці ліквідували окупантів на одному із найгарячіших напрямків.
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Снайпери показали свою роботу
За попередньою інформацією, після виконання завдання група снайперів повернулася без втрат. Судячи з відео, наші бійці "відстрілювали" окупантів в той час, як вони прогулювались поблизу своїх позицій.
Українські снайпери провели нічний "відстріл" окупантів: дивіться відео
Втрати ворога на війні: останні новини
- Минулої доби українські військові знищили ворожий моторний човен разом з особовим складом. У результаті бойової роботи 10 російських солдатів стали "двохсотими", а 2 безпілотних розвідники типу "Орлан-10" вже ніколи не полетять.
- Зауважимо, що за добу наші бійці ліквідували аж 1010 загарбників. Загальна кількість ліквідованих ЗСУ окупантів станом на 18 лютого становить 142 270.
- За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, ПВК "Вагнера" з 24 лютого втратила пораненими та вбитими понад 30 тисяч бійців. Ліквідованих з цієї цифри близько 9 тисяч. Причому близько 4 500 вдалося знищити з середини грудня минулого року.
- Нагадаємо, що нещодавно найманці ПВК "Вагнер" записали відео, де показали відео із десятками трупів окупантів. Жаліються, що їм обрізали постачання і тепер вони втрачають своїх людей сотнями.