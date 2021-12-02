Сніг, хуртовини й ожеледиця: де чекати погіршення погоди в Україні

Вночі і зранку 3 грудня у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях очікують сильний сніг. Рятувальники попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.

Окрім значних опадів, синоптики кажуть й про налипання мокрого снігу, хуртовини й ожеледицю на дорогах. Карпати негода також не омине, у регіоні визначили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

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Погодні умови можуть привести до порушення, а в Карпатах – місцями до припинення, руху транспорту на дорогах і вулицях,

– кажуть у ДСНС.

Сніг в Карпатах

Температура у Карпатах опустилась нижче нуля ще 21 вересня. Зокрема, на вершині гори Піп Іван Чорногірський зафіксували -6 градусів.

Вже 22 вересня на горі Піп Іван Чорногірський вперше засніжило. На високогір'ї Карапат через опади було туманно.

1 грудня гори продовжувало засипати снігом. На вершинах погана видимість та мороз до -10 градусів.

Прогноз на зиму 2022

Як розповідала синоптикиня Укргідрометцентру, Віра Балабух, ця зима буде теплішою за попередні. Приблизно в 60% днів зими переважатиме аномально тепла погода.

Водночас, вона стверджує, що така ситуація не триватиме постійно. Інші 40% днів погода може бути на рівні норми або нижче норми. Взимку можна очікувати потоки арктичного холоду. Не очікується затяжних снігопадів або довгих періодів без снігу.

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