Сніг, хуртовини й ожеледиця: де чекати погіршення погоди в Україні
Джерело:ДСНС України
Вночі і зранку 3 грудня у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях очікують сильний сніг. Рятувальники попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.
Окрім значних опадів, синоптики кажуть й про налипання мокрого снігу, хуртовини й ожеледицю на дорогах. Карпати негода також не омине, у регіоні визначили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
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Погодні умови можуть привести до порушення, а в Карпатах – місцями до припинення, руху транспорту на дорогах і вулицях,
– кажуть у ДСНС.
Сніг в Карпатах
- Температура у Карпатах опустилась нижче нуля ще 21 вересня. Зокрема, на вершині гори Піп Іван Чорногірський зафіксували -6 градусів.
- Вже 22 вересня на горі Піп Іван Чорногірський вперше засніжило. На високогір'ї Карапат через опади було туманно.
- 1 грудня гори продовжувало засипати снігом. На вершинах погана видимість та мороз до -10 градусів.
Прогноз на зиму 2022
Як розповідала синоптикиня Укргідрометцентру, Віра Балабух, ця зима буде теплішою за попередні. Приблизно в 60% днів зими переважатиме аномально тепла погода.
Водночас, вона стверджує, що така ситуація не триватиме постійно. Інші 40% днів погода може бути на рівні норми або нижче норми. Взимку можна очікувати потоки арктичного холоду. Не очікується затяжних снігопадів або довгих періодів без снігу.
Правила поведінки водіїв під час ожеледиці
- При ускладненому шляху, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом.
- Слід врахувати особливості та стан авто, а також дорожнього покриття. Перенесіть поїздку на світлу пору доби.
- Варто звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів.
- Підготуйте свій автомобіль до зими – змініть літню гуму на зимову.
- Не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. Якщо в далеку дорогу таки необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону.