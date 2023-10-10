Все у снігу та морозі: Карпати поринули в зимову погоду
У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг та температура повітря сягнула позначки нижче нуля. Там вже навіть обмежена видимість.
Станом на 9 ранку 10 жовтня у на горі Піп Іван 5 градусів морозу. Перший сніг у Карпатах випав 8 жовтня.
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Яка погода в Карпатах
На горі Піп Іван Чорногірський туман, видимість обмежена, швидкість вітру до 4 метри за секунду, температура повітря 5 градусів морозу,
– розповіли на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту.
Вони також показали фото зимової казки у горах.
У Карпатах вже сніг та 5 градусів морозу / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
До речі, перший сніг в Україні випав на горі Піп Іван, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, 8 жовтня 2023 року. Температура повітря там становила 1 градус тепла, пориви вітру сягали вже до 8 метрів за секунду.
9 жовтня на горі Піп Іван було ясно. Вранці там температура сягнула 6 градусів морозу, був західний вітер до 7 метрів за секунду.
Погода в Карпатах 9 жовтня / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
Якою буде погода в Україні: коротко
- Погода в Україні 10 жовтня холодна. Синоптики вночі прогнозували заморозки на поверхні ґрунту 0 – 5 градусів тепла. Однак, порівняно з 9 жовтня, дещо потеплішає.
- Окрім того, в Україні очікують на бабине літо. Його прогнозують після декількох днів заморозків.
- За даними синоптиків, на потепління варто очікувати вже з четверга, 12 жовтня. Погода майже на всій території України буде сухою. Щоправда, вдень дощитиме у північних та північно-західних областях.