Сніг на голову, лід під ногами: у Києві випала величезна кількість опадів

Зранку 14 грудня у столиці сильно засніжило, а на дорогах утворилася ожеледиця. Місцева влада закликає киян до обережного пересування вулицями міста.

У Києві знову можна ліпити снігових баб, а вулицями кататися на ковзанах. У столицю прийшла заметіль.

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Негода у Києві

Зранку у Києві – мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця. Стовпчик термометра показує 2 градуси морозу.

Через значну кількість опадів у місті працює спеціальна техніка. Вона розчищає дороги, шляхопроводи, тротуари та зупинки громадського транспорту від снігу.

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Загалом для ліквідації наслідків негоди задіяли майже 400 одиниць спецтехніки та 4 000 людей.

Просимо всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, пересуваючись вулицями міста. Прохання до водіїв приватного автотранспорту – не паркувати автівки обабіч доріг – не заважайте працювати спецтехніці,

– йдеться у зверненні КМВА до киян.

Також мережі публікують кадри, як жителі міста у таку негоду йдуть на роботу пішки. Вранці у столиці оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Громадський транспорт зупинився, і люди, що мали скористатися наземним маршрутом Деміївська – Либідська, були змушені добиратись на роботу пішки.

У негоду пішки на роботу / Фото Телеканал Київ

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