Справжній апокаліпсис: Карпати накрила потужна хуртовина, видимість мінімальна
- У Карпатах тривають потужні снігопади, видимість мінімальна, температура -13°C.
- Рятувальники застерігають туристів від походів у гори через складні погодні умови.
Потужні снігопади тривають в Україні у п'ятницю, 11 квітня. Рятувальники розповіли, яка ситуація у Карпатах.
Людей застерігають від походів у гори. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.
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Карпати накрили хуртовини
Наразі у районі Чорногірського масиву спостерігаються складні погодні умови – сніг, сильна хуртовина.
Станом на 8:10 на горі Піп Іван було хмарно, туман, вітер західний зі швидкістю 13 – 15 метрів за секунду, температура повітря -13.
Видимість мінімальна, снігопад триває досі.
Прохання до туристів не виходити в гори, на гірські маршрути до покращення погоди,
– наголошують рятувальники.
До слова, ситуація на сусідньому Прикарпатті порівняно із попередніми днями також складна. Снігу там випало приблизно 5 – 7 сантиметрів.
До слова, уже у суботу, 12 квітня, поступово в Україну повертатиметься весняна погода. Наступного тижня прогнозують від +13 до +17 градусів.