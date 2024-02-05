Уже 2 метри свіжого снігу: Карпати сильно замело
5 лютого 2024, 14:19Читать новость на русском
Українські Карпати знову замело снігом. На одній з вершин перемети сягають двох метрів.
Йдеться про Піп Іван Чорногірський. Станом на ранок 5 лютого там хмарно, видимість обмежена.
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Карпати знову замело
У Карпатах тримається мороз. Втім, лише на кілька градусів нижче нуля. Станом на 10 ранку стовпчики термометрів сягали -4 градусів.
Вітер південний, південно-західний. Пориви 15 – 17 метрів на секунду.
Хуртовина. Перемети свіжого снігу місцями сягають до двох метрів,
– повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
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Яка буде погода в наступні три доби
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що 6 лютого пройдуть дощі, подекуди, окрім Півдня, з мокрим снігом. Вдень на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині без істотних опадів.
- Температура в більшості західних, південних, Вінницькій областях та в Криму вночі 1 – 6 тепла, вдень 8 – 13, на Одещині до +17. На решті території вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 3 – 8 тепла. Тільки на Сході та Північному Сході 0 – 5 тепла.
- Також синоптики зазначили, що в наступні дві доби часом невеликий мокрий сніг та дощ. Лише на Півдні, у четвер і на Півночі без істотних опадів.
- У середу, 7 лютого, вночі 2 – 7 градусів, вдень 7 – 12 тепла, на півдні до +16, у північно-східних областях вночі 1 – 6 морозу, вдень 2 – 7 тепла,
- 8 лютого в більшості областей, крім Півдня, очікується зниження температури на 2 – 6 градусів.
- Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, 6 – 7 лютого пориви 15 – 20, 6 лютого на високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів на секунду.