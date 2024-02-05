Уже 2 метри свіжого снігу: Карпати сильно замело

5 лютого 2024, 14:19
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Джерело:

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Українські Карпати знову замело снігом. На одній з вершин перемети сягають двох метрів.

Йдеться про Піп Іван Чорногірський. Станом на ранок 5 лютого там хмарно, видимість обмежена.

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Карпати знову замело

У Карпатах тримається мороз. Втім, лише на кілька градусів нижче нуля. Станом на 10 ранку стовпчики термометрів сягали -4 градусів. 

Вітер південний, південно-західний. Пориви 15 – 17 метрів на секунду.

 Хуртовина. Перемети свіжого снігу місцями сягають до двох метрів,
– повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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Карпати засипало снігом / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Яка буде погода в наступні три доби

  • В Укргідрометцентрі прогнозували, що 6 лютого пройдуть дощі, подекуди, окрім Півдня, з мокрим снігом. Вдень на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині без істотних опадів.
  • Температура в більшості західних, південних, Вінницькій областях та в Криму вночі 1 – 6 тепла, вдень 8 – 13, на Одещині до +17. На решті території вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 3 – 8 тепла. Тільки на Сході та Північному Сході 0 – 5 тепла.
  • Також синоптики зазначили, що в наступні дві доби часом невеликий мокрий сніг та дощ. Лише на Півдні, у четвер і на Півночі без істотних опадів.
  • У середу, 7 лютого,  вночі 2 – 7 градусів, вдень 7 – 12 тепла, на півдні до +16, у північно-східних областях вночі 1 – 6 морозу, вдень 2 – 7 тепла,
  • 8 лютого в більшості областей, крім Півдня, очікується зниження температури на 2 – 6 градусів.
  • Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, 6 – 7 лютого пориви 15 – 20, 6 лютого на високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів на секунду.

Автор: Юлія Муріна