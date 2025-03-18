Мокрий сніг накриє більшість областей України: коли і як довго буде
- У вівторок на Південному Сході, вдень і на Півночі місцями пройде мокрий сніг.
- Синоптики спрогнозували, коли опади будуть уже в більшості областей.
Уже незабаром у більшості областей України пройде мокрий сніг. Подекуди опади будуть значними.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Коли буде сніг
Синоптики прогнозували, що у вівторок, 18 березня, на Південному Сході, вдень і в північних областях подекуди невеликий мокрий сніг. На решті території поки опадів не буде.
19 березня в Україні, крім західних та більшості південних областей, невеликий, у східних областях помірний мокрий сніг,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Втім, уже 20 березня без опадів по всій Україні.
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Прогноз погоди на 18 – 20 березня / Скриншоти з Укргідрометцентру
До слова, у найближчі дві доби вночі 0 – -8 градусів, у Карпатах навіть до -13 градусів. Удень в Україні 0 – +7 градусів.
Уже з четверга очікується підвищення температури. Вночі +1 – -5 градусів, удень +5 – +10 градусів, а в південно-західній частині навіть до +13.
Вітер буде переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, 18 березня в південних, центральних, Сумській та Харківській областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.
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Сніг у Києві
- Зауважимо, 17 березня у Києві пройшов дощ із мокрим снігом. У КМДА повідомили, що спецтехніка обробляла покриття, аби уникнути ожеледиці вночі та зранку.
- У вівторок, 18 березня, у столиці вдень подекуди невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці зниження температури повітря до -4 градусів. Також можливе утворення ожеледиці.
- Для безпечного руху дорожники виконували обробку спусків, підйомів, покриття з бруківки, а також мостів і шляхопроводів. Залучили 84 одиницю спецтехніки.
- У КМДА зазначали, що в разі стрімкого погіршення погодних умов кількість техніки оперативно збільшать. Також закликали всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час руху вулицями й дорогами Києва.