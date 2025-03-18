Мокрий сніг накриє більшість областей України: коли і як довго буде

Уже незабаром у більшості областей України пройде мокрий сніг. Подекуди опади будуть значними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли буде сніг

Синоптики прогнозували, що у вівторок, 18 березня, на Південному Сході, вдень і в північних областях подекуди невеликий мокрий сніг. На решті території поки опадів не буде.

19 березня в Україні, крім західних та більшості південних областей, невеликий, у східних областях помірний мокрий сніг,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Втім, уже 20 березня без опадів по всій Україні.

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Прогноз погоди на 18 – 20 березня / Скриншоти з Укргідрометцентру

До слова, у найближчі дві доби вночі 0 – -8 градусів, у Карпатах навіть до -13 градусів. Удень в Україні 0 – +7 градусів.

Уже з четверга очікується підвищення температури. Вночі +1 – -5 градусів, удень +5 – +10 градусів, а в південно-західній частині навіть до +13.

Вітер буде переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, 18 березня в південних, центральних, Сумській та Харківській областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.

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Сніг у Києві