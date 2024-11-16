Коли в Україні знову йтиме сніг
Цього тижня частину областей вперше замело снігом. Подекуди навіть утворився покрив до 13 сантиметрів. Втім, на вихідних уже без опадів.
Коли знову йтиме сніг, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Коли буде сніг
Синоптики прогнозували, що вже на вихідних в Україні буде без опадів. Атмосферні фронти, які цього тижня спричиняли таку ситуацію зі снігом, відійдуть.
"І кілька днів знову буде без опадів. Принаймні до понеділка, 18 листопада, затримається більш спокійна ситуація", – зазначила Наталія Птуха.
Експертка розповіла, що вже з середи в Україні очікується зміна синоптичної ситуації.
19 листопада у східних, вночі й у більшості центральних, північно-східних областей та на Закарпатті, 20 листопада у західних та північних областях дощ з переходом у мокрий сніг; на решті території без опадів,
– сказала представниця Укргідрометцентру.
Додала, згідно з консультативним прогнозом, 21 – 23 листопада на більшій частині території України також очікується мокрий сніг та дощ. Далі, 24 листопада у східних, північно-східних областях, вдень на Закарпатті, 25 листопада у західних областях – невеликий мокрий сніг. На решті території без опадів.
Чи буде в Україні рання зима
- Метеорологічна зима в Україні приходить, коли відбувається стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів.
- Однак, поки такої тенденції немає. Ще трошки зарано: переважно вона приходить дещо пізніше, зазначила синоптикиня.
- "Сподіваємося, цього року листопад буде у межах норми по температурних показниках. Тому, скоріш за все, настання зимового періоду також може бути близьким до норми", – підкреслила Наталія Птуха.
- Водночас зауважила, з огляду на останні роки й тенденції, зараз холодний зимовий період все ж таки скорочується.
- Зазвичай метеорологічна зима настає на Сході України 1 – 8 грудня, на Півдні 13 – 15 грудня, на Закарпатті – 11 грудня, у лісостепі 26 листопада – 5 грудня, на Поліссі 2 – 10 грудня.