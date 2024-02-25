Чи будуть ще снігопади в Україні: прогноз на кінець лютого і весну

До весни залишилися лічені дні. Прийшло потепління. У частині областей навіть пригріє до +15 градусів. Втім, чи ще будуть снігопади, спрогнозували синоптики.

Якої погоди чекати в останні дні лютого, чи будуть опади, чи можливий сніг цієї весни, передає 24 Канал. Зауважимо, раніше кліматологиня розповіла, чи буде весна теплою.

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Снігопади будуть, чи вже ні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 25 – 27 лютого без опадів. Тільки в неділю на Заході, у Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, вночі понеділка в більшості північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, 25 лютого на Лівобережжі окремі пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Цікаво, що значних морозів на ці три доби синоптики не прогнозували. Зокрема, зазначали, що вночі на Сході 0 – 5 морозу, на решті території 0 – 8 градусів тепла, вдень 4 – 11. До речі, на Закарпатті, Прикарпатті, півдні Одещини, а в понеділок і вівторок і на Заході до +15 тепла.

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Прогноз погоди на 25 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами на картах, 28 та 29 лютого опади в Україні взагалі не очікується. Спостерігатиметься невелика хмарність. До слова, вдень повітря може прогрітися подекуди навіть до +15 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 29 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

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Чи йтиме навесні сніг