Обережно, посилення негоди: коли чекати інтенсивний снігопад

Уже до кінця тижня в Україні може знову посилитися негода. Очікується циклон.

Коли чекати посилення опадів, раніше розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що є ймовірність виходу циклону з південного заходу.

Зверніть увагу Потепління ще буде: синоптики назвали дату

Коли в Україні посиляться опади

Синоптикиня розповіла, що за певними розрахунковими моделями, вже в неділю, 26 листопада, є вірогідність виходу циклону.

Може спричинити інтенсивні опади у вигляді снігу на правобережній частині з температурою вночі та вдень 1 – 7 градусів морозу,

– зазначила Наталія Птуха.

Додала, що на Лівобережжі переважатимуть опади у вигляді дощу.

До речі Перші прогнози на грудень 2023: чи вдарять люті морози й засипле снігом

Орієнтовний прогноз погоди на 26 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Дізнайтеся також Яка буде зима в Україні: тепла чи з сильними морозами та снігом

Цікаво! Синоптикиня Укргідрометцентру розповіла, що поки немає чіткого прогнозу, коли настане метеорологічна зима. Втім, уже можна сказати, що за кліматичними даними, наприклад, для Києва, це в середньому припадає на 29 листопада.

Також Наталія Птуха наголосила, що закінчився вже безморозний період, як для Київщини, так і для більшості регіонів, особливо західних, північних і центрально-східних.

Де в листопаді випало найбільше снігу