Обережно, посилення негоди: коли чекати інтенсивний снігопад
Джерело:NV
Уже до кінця тижня в Україні може знову посилитися негода. Очікується циклон.
Коли чекати посилення опадів, раніше розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що є ймовірність виходу циклону з південного заходу.
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Коли в Україні посиляться опади
Синоптикиня розповіла, що за певними розрахунковими моделями, вже в неділю, 26 листопада, є вірогідність виходу циклону.
Може спричинити інтенсивні опади у вигляді снігу на правобережній частині з температурою вночі та вдень 1 – 7 градусів морозу,
– зазначила Наталія Птуха.
Додала, що на Лівобережжі переважатимуть опади у вигляді дощу.
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Цікаво! Синоптикиня Укргідрометцентру розповіла, що поки немає чіткого прогнозу, коли настане метеорологічна зима. Втім, уже можна сказати, що за кліматичними даними, наприклад, для Києва, це в середньому припадає на 29 листопада.
Також Наталія Птуха наголосила, що закінчився вже безморозний період, як для Київщини, так і для більшості регіонів, особливо західних, північних і центрально-східних.
Де в листопаді випало найбільше снігу
- У багатьох областях України 20 листопада випав перший сніг. Тоді в Укргідрометцентрі розповіли, що жителі Дніпропетровської та Харківської областей найбільше відчули подих зими.
- Саме в цих регіонах випало найбільше снігу. Зокрема, на метеостанції Чаплине спостерігається 18-сантиметрова висота снігового покриву.
- Опади не оминули стороною й Запорізьку область. Також сніг навідався на Сумщину, Полтавщину, Миколаївщину, Херсонщину, Кіровоградщину, Черкащину, Донеччину, Крим та всі західні області нашої держави.
- Зауважимо, що у ніч на 22 листопада перший сніг завітав і до столиці.