Сніг у Києві: на вулиці міста вивели прибиральну техніку
У Києві 14 листопада випав перший у цьому сезоні сніг, тож на дорогах столиці оперативно з’явилась прибиральна техніка "Київавтодору".
Про це повідомляє офіційний сайт Київської міської державної адміністрації.
24 канал повідомляв, що в Києві випав перший сніг, який активно знямали на фото і відео користувачі соціальних мереж.
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Так, спецтехніка розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами, щоб запобігти утворенню слизькості.
Враховуючи погіршення погоди, комунальники закликали всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час руху Києвом в умовах снігопаду.
На вулиці Києва вивели снігоприбиральну техніку: дивіться відео
Джерело: 24 канал
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