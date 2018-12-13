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      Снігопади в Україні: до Києва відновили в'їзд вантажівок

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      13 грудня від 6:00 до Києва не пропускали вантажівки, та о 9:00 дорогу до столиці великогабаритному транспорту все ж відкрили. Внаслідок цього на під'їздах до міста утворилися величезні затори.

      Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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      Впродовж двох годин у Київ не могли потрапити понад 30 вантажівок, які очікували рішення щодо відновлення руху на узбіччі траси.

      За словами патрульного поліції Богдана Чепурка, він та його колеги отримали розпорядження впускати по п'ять вантажівок.

      Київ
      Зранку 13 грудня на в'їздах до Києва утворилися величезні затори

      ДСНС розгорнули пункту обігріву на в'їздах у столицю, та ними ніхто не встиг скористатися, оскільки рух транспорту відновили.

      Станом на 10:00 ситуація на Житомирській трасі поблизу Києва стабілізувалася, заторів вже майже немає.

      Нагадаємо, 12 грудня Київ засипало снігом і до міста заборонили в’їжджати вантажівкам. У разі ще більшого погіршення погоди, у столиці можуть закрити місцеві школи та дитячі садки.

      Київська влада закликала всіх водіїв не користуватися приватними автомобілями 12 та 13 грудня у зв’язку зі снігопадом та хуртовиною, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не спричиняти заторів на дорогах.

      Теги: Новини України Транспорт Новини Києва Сніг в Україні Київ замело снігом Негода в Україні Погода Авто
      Джерело: 24 канал
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