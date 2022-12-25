США накрила аномальна снігова буря: кількість жертв зросла, багато загинули в ДТП

25 грудня 2022, 14:12
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Джерело:

NBC News

21 грудня у США розпочалася потужна зимова буря. Через потужні снігопади, сильне зниження температури та сильний вітер сталося багато ДТП.

У ЗМІ повідомляють, що кількість жертв та постраждалих зросла. За прогнозами метеорологів, на Різдво, 25 грудня, буря продовжиться, проте трохи зменшиться.

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Що відомо про жахливі наслідки шторму

Снігова буря, що триває у США та Канаді, є рідкісним погодним явищем. Синоптики зазначають, що подібні негоди трапляються раз на покоління.

Унаслідок шторму загинули щонайменше 28 людей. Кількість постраждалих також зросла, повідомляють ЗМІ.

Про смерті людей повідомляли у таких штатах:

  • Оклахома,
  • Кентуккі,
  • Міссурі,
  • Теннессі,
  • Вісконсині,
  • Канзасі,
  • Небрасці,
  • Огайо,
  • Нью-Йорку,
  • Колорадо;
  • Мічигані.

Загроза для життя людей зберігається. Небезпеку створюють:

  • Дуже низька температура повітря. Зокрема у деяких штатах стовпчики термометра показували -45 градусів за Цельсієм.
  • різкий вітер, що створює льодові масиви й ускладнює пересування. Зауважимо, що раніше повідомляли про випадки сильного обмороження, спричиненого холодним вітром.
  • Крім того, через ожеледицю на дорогах коїться справжній хаос. Багато смертей спричинені саме ДТП.


Дефіцит операторів снігоочисних машин уповільнює очищення в деяких штатах / Getty Images

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Жахлива арктична буря у США: що повідомляли раніше

  • Потужний зимовий шторм сколихнув цього тижня США. Понад 1,5 мільйона осіб залишилися без світла через потужну негоду.
  • Довелося скасувати тисячі авіарейсів по всій території країни. Щобільше, рух трансорту суттєво ускладнився – на дорогах почастішали аварії через погану видимість.
  • Відомо, що найбільше постраждали східні штати. Водночас найсильніший удар шторму має припасти на центральні та північно-східні регіони.
Автор: Лілія Траспетрихіна