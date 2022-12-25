США накрила аномальна снігова буря: кількість жертв зросла, багато загинули в ДТП
Джерело:NBC News
21 грудня у США розпочалася потужна зимова буря. Через потужні снігопади, сильне зниження температури та сильний вітер сталося багато ДТП.
У ЗМІ повідомляють, що кількість жертв та постраждалих зросла. За прогнозами метеорологів, на Різдво, 25 грудня, буря продовжиться, проте трохи зменшиться.
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Що відомо про жахливі наслідки шторму
Снігова буря, що триває у США та Канаді, є рідкісним погодним явищем. Синоптики зазначають, що подібні негоди трапляються раз на покоління.
Унаслідок шторму загинули щонайменше 28 людей. Кількість постраждалих також зросла, повідомляють ЗМІ.
Про смерті людей повідомляли у таких штатах:
- Оклахома,
- Кентуккі,
- Міссурі,
- Теннессі,
- Вісконсині,
- Канзасі,
- Небрасці,
- Огайо,
- Нью-Йорку,
- Колорадо;
- Мічигані.
Загроза для життя людей зберігається. Небезпеку створюють:
- Дуже низька температура повітря. Зокрема у деяких штатах стовпчики термометра показували -45 градусів за Цельсієм.
- різкий вітер, що створює льодові масиви й ускладнює пересування. Зауважимо, що раніше повідомляли про випадки сильного обмороження, спричиненого холодним вітром.
- Крім того, через ожеледицю на дорогах коїться справжній хаос. Багато смертей спричинені саме ДТП.
Дефіцит операторів снігоочисних машин уповільнює очищення в деяких штатах / Getty Images
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Жахлива арктична буря у США: що повідомляли раніше
- Потужний зимовий шторм сколихнув цього тижня США. Понад 1,5 мільйона осіб залишилися без світла через потужну негоду.
- Довелося скасувати тисячі авіарейсів по всій території країни. Щобільше, рух трансорту суттєво ускладнився – на дорогах почастішали аварії через погану видимість.
- Відомо, що найбільше постраждали східні штати. Водночас найсильніший удар шторму має припасти на центральні та північно-східні регіони.