Понад 400 населених пунктів без світла, – Зеленський прокоментував снігову негоду в Україні

Президент Зеленський закликав мешканців регіонів, де панує негода, бути максимально обережними. Також глава держави не залишив поза увагою ситуацію на фронті.

26 листопада у більшості областей України вирує негода. У вечірньому зверненні до українців президент розповів, що служби ДСНС та електрики посилено працюють над ліквідацією її наслідків, передає 24 Канал.

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Де погодні умови найгірші

Глава держави наголосив, що сьогодні на території України – надзвичайно складні погодні умови, особливо в південному регіоні.

Я прошу всіх громадян України в районах, де панує негода: будь ласка, будьте максимально обережними. За потреби, будь ласка, звертайтеся до ДСНС України, Національної поліції, до інших наших державних і комунальних структур,

– закликав президент.

Також Зеленський запевнив, що відповідні служби працюють над відновленням електропостачання у містах і селах. Станом на цей час це близько 400 населених пунктів у десяти областях.

Зокрема, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській областях уже розгорнуті та працюють оперативні штаби, наголосив глава держави.

На Сході і Півдні бойові дії не припиняються

Окремо президент згадав за тих, кому Україна завдячує своїм існуванням. Він подякував захисникам, які попри складні умови, продовжують тримати оборону та здійснювати наступальні операції, а також тим, хто відповідає на терористичні удари росіян.

Жодної години не припиняються інтенсивні бої на донецьких напрямках, на Харківщині – Куп'янський напрямок. Наші воїни так само тримають позиції і на півдні держави: це Запорізька область, це наша Херсонщина,

– розповів Зеленський.

Відзначив найкращих

Президент у промові згадав тих військових, які найкраще проявили себе за останній тиждень.

Солдат Олег Данильченко, бойовий медик 110-ї окремої механізованої бригади, також старший солдат Олексій Токарєв та молодший сержант Микола Тищенко – обидва з 53-ї окремої механізованої бригади, старший солдат Ярослав Базіль та молодші сержанти Ігор Пономаренко і Сергій Каширін – усі троє зі 118-ї окремої механізованої бригади, солдат Андрій Шабельник – воїн 93-ї окремої механізованої бригади, сержант Андрій Таргоній, 80-та окрема десантно-штурмова бригада, молодший сержант Ігор Шапран – воїн 92-ї окремої штурмової бригади, а також солдат Олександр Вороненко, 57-ма окрема мотопіхотна бригада,

– перерахував глава держави.