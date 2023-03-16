У Сніжному окупанти випустили ув'язнених жінок та готують їх витягувати тіла загиблих з поля бою
У тимчасово окупованій Донецькій області окупанти випустили з виправної колонії жінок. Наразі їх готують до участі в бойових діях.
Біля селища міського типу Лиманчук Донецької області, яке підпорядковане Сніжному, окупанти готують жінок з колонії до участі в бойових діях. Про це журналістам 24 Каналу повідомили джерела у спецслужбах.
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У найкращих традиціях "русского міра": добір жінок відбувався добровільно-примусово
У Сніжному вже більш ніж місяць триває підготовка жінок, яких випустили зі Сніжнянської виправної колонії 127.
За даними спецслужб, їм обіцяли вихід на свободу в обмін на роботу на фронті. Жінкам сказали, що вони лиш витягуватимуть тіла загиблих з поля бою, а платитимуть їм нібито як чоловікам-контрактникам. Проте доволі дивно, що до такої роботи їх готують на полігоні вже більш ніж місяць. Тому є ризик, що їх можуть кинути, так само як "мобіків", яким обіцяли лиш роботу на блокпостах.
Набір жінок проходив на початку 2023 року у "добровольно-примусовому" порядку. Полігони розміщені біля шахт №1 та №2 і їх добре охороняють, щоб жінки не повтікали.
Росіяни женуть на фронт українців з окупованих територій без права вибору
- Раніше ми повідомляли, що за даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, російське військово-політичне командування примусово відправляє на фронт ув'язнених із колоній із тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей.
- Примусова мобілізація в'язнів почалася у січні-лютому 2023 року і досі продовжується. Також повідомлялось, що, ймовірно, гребуть навіть жінок. І тепер ця інформація підтвердилась.
- При цьому офіційно вихід людей з-за ґрат ніхто не оформлює. Озброєні російські солдати приїжджають у в'язниці, набирають там людей за випадковим принципом саджають їх в автобуси та везуть на фронт. Бойова підготовка відсутня.
- Варіантів відмовитися від служби росіянам немає, а тих, хто чинить опір, жорстоко катують. При цьому їм цинічно обіцяють хорошу зарплату та навіть реабілітацію.
- У випадку смерті в'язня та відправки його тіла додому, родичам просто кажуть, що він пішов на фронт добровольцем.