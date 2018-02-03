Собчак заявила про намір брати участь у виборах до Держдуми в 2021 році

Кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак має намір брати участь у виборах до Державної Думи, які пройдуть у Росії 2021 року.

Про це повідомляє ТАРС.

Про це вона заявила в суботу на зустрічі з виборцями в Санкт-Петербурзі.

"Коли закінчаться вибори (президента), я почну формувати свій рух. Я вже вступила в партію "Громадянська ініціатива" – якщо ми домовимося, то я буду робити це з нею, якщо ні, то я буду робити свій рух. Я буду йти на вибори до Думи – це моя наступна мета, 2021 рік", – сказала Собчак.

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Вона додала, що "наступною точкою стануть президентські вибори", які пройдуть у Росії 2024 року.

Собчак також зазначила, що вважає, що вибори президента - це альтернатива для тих людей, хто хоче висловити свою позицію, але не хоче брати участь у вуличних акціях.

Під час зустрічі з виборцями Собчак неодноразово говорила, що розуміє, що президентські вибори 2018 року вона не виграє.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Росії Ксенія Собчак назвала жителів анексованого Криму "неповноцінними по відношенню до світу". Також вона додала, що підкоряється російському законодавству, тож визнає Крим – частиною Росії.