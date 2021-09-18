Собор Нотр-Дам готовий до реставрації, вона розпочнеться взимку
18 вересня 2021 , 16:31Читать новость на русском
Джерело:BFM TV
Легендарний Нотр-Дам готовий до реставрації. Роботи розпочнуться вже взимку. Водночас точну дату наразі не озвучили.
Фірма, яка відповідає за реставрацію собору, повідомила, що фахівці закінчили останній етап роботи над укріпленням конструкцій. Процедура тривала з квітня 2019 року.
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План реставрації вже підготували.
Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: головне
- Пожежа у головній святині Франції спалахнула 15 квітня 2019 року.
- Ліквідувати пожежу вдалося лише 16 квітня.
- Полум'я зруйнувало верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі собору. Окрім того, сильно постраждали вітражі.
- На щастя, частину святинь вдалося врятувати. Зокрема, терновий вінець Ісуса Христа.
- Президент Франції Емануель Макрон пообіцяв, що "ми відновимо собор Нотр-Дам. Всі разом. Це частина нашої французької долі".
Нотр-Дам: історія
- Собор Нотр-Дам у Парижі – унікальний об'єкт культурної спадщини людства.
- Його будівництво розпочалося ще у далекому 1163 році і тривало майже 2 століття.
- У часи Французької революції екстремісти пошкодили святиню та знищили декілька неоціненних скульптур.
- Тоді собор перетворили на склад для зберігання продуктів.
- Вдруге освятили собор лише у 1802 році.