У Росії бідкаються, що їх нафтобазу у Сочі відвідав безпілотник

У Сочі ранок видався гарячим. Там кілька годин гасили масштабну пожежу, що виникла біля аеропорту. Росіяни заявляють, що там їхню нафтобазу нібито атакував безпілотник.

Вранці 20 вересня у Сочі трапилася велика пожежа. Неподалік аеропорту в Адлері палала нафтобаза, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни бідкаються про безпілотник

За даними російських ЗМІ, причиною займання резервуара з дизельним паливом стала атака безпілотника. Дрон-камікадзе нібито врізався у нафтобазу.

Росіяни кажуть, що, мовляв, наразі пожежу вже вдалося ліквідувати. На місці працюють співробітники слідчого комітету та спецслужб.

Нагадаємо, надзвичайна ситуація сталася близько 5:15 ранку. Над містом здійснявся величезний стовп диму. А місцеві повідомляли про звук вибуху.

Згодом окупанти заявили, що в Адлерському районі горить резервуар із 1200 тоннами гасу. Росіяни стверджують, що спалах нібито міг стати наслідком атаки безпілотника. Площа пожежі становила близько 100 квадратів, зазначали пропагандисти.

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