Сьогодні Байден виступить із промовою на підтримку України, – Білий дім

Президент США Джо Байден від початку російського вторгнення в Україну відкрито підтримує нашу державу. 28 квітня він знову виступить із промовою на підтримку України.

Він розповість про боротьбу України з Росією. Про це заявив представник Білого дому.

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Президент виступить з промовою про підтримку українців, які захищають свою країну і свою свободу від жорстокої війни Росії,

– сказав представник Білого дому.

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