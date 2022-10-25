Візит Штайнмаєра та запрошення Сунака: Зеленський у зверненні розповів про дипломатичні зусилля
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський 25 жовтня традиційно звернувся до українців. Він розповів про важливі дипломатичні зусилля на всіх рівнях – найвищому, урядовому, парламентському.
Зокрема, Зеленський розповів, що звернувся до учасників Берлінської конференції, присвяченої відбудові й модернізації України. Тепер чекаємо конкретних рішень, оскільки зима близько.
До речі Потенціал розширення співпраці ще є, – Зеленський поговорив з Сунаком і запросив його в Україну
Кримська платформа працює у Хорватії
Президент зазначив, що в Хорватії почала роботу Кримська платформа – на парламентському рівні. Посадовець запевнив, ми обов'язково звільнимо окупований Крим та повернемо його не тільки до загальноукраїнського простору, але й до загальноєвропейського.
Відтак президент подякував партнерам, зокрема, майже 50 державам і міжнародним організаціям, які допомагають у парламентському форматі.
Зустріч із єврейською спільнотою
Глава держави розповів про зустріч із представниками єврейської спільноти: американської, європейської та ізраїльської. Говорили про захист наших людей, потребу унеможливити російський терор і якнайшвидше завершити цю війну.
Зеленський зауважив, чим швидше на нашій землі буде мир завдяки українській перемозі, то менше зла Росія встигне принести іншим регіонам, зокрема й Близькому Сходу у своєму спільництві з Іраном.
Вірю, що одного дня цю позицію почують ізраїльські політики, як уже почуло суспільство Ізраїлю – ми відчуваємо це,
– додав Зеленський.
Він також сказав, що попри війну, маємо продовжувати реалізацію програм, які повертають історичну справедливість. Зокрема, вже почали реалізацію важливого проєкту вшанування жертв нацизму – будівництва меморіалу в Бабиному Яру.
Візит президента Німеччини
Крім того, Зеленський провів переговори з президентом Німеччини Штайнмаєром, який відвідав Україну. Зокрема, німецький політик побував на Чернігівщині, у районах, які були під окупацією. Там його застала повітряна тривога, а також іранські дрони.
"Це те, що було однією з основних тем на наших переговорах. Ми дуже вдячні Німеччині за вже надану нам систему протиповітряної оборони – сучасну та ефективну", – сказав Зеленський.
Україна очікує ще на такі системи. Обговорили взаємодію в оборонній, політичній та фінансовій сфері. Український лідер подякував колезі за готовність особисто патронувати роботу з механізмів відбудови.
Зеленський запросив Ріші Сунака в Україну
Перед тим, як записувати звернення, Зеленський поговорив з новим Премʼєр-міністром Британії Ріші Сунаком. Він вірить, що партнерство між державами й традиційне британське лідерство в захисті демократії та свободи й надалі лише посилюватимуться.
Україна і Британія досягли найкращих відносин станом на цей час, але все одно ще маємо потенціал для того, щоб збільшити нашу співпрацю, щоб дати більше користі нашим суспільствам,
– зауважив політик.
Насамкінець Зеленський додав, що запросив Сунака відвідати Україну.
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