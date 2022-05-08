"Сьогодні фашисти – це Росія": на Сумщині росіяни розбомбили єврейський цвинтар

Російські військові 8 травня обстріляли Сумську область. Вороги буквально розбомбили єврейський цвинтар.

У День пам'яті та примирення російські військові вкотре проявили своє справжнє нутро. Вони обстріляли єврейське кладовище на Сумщині. Через що глава ОВА Дмитро Живицький назвав Росію фашистами.

Читайте також Контрнаступальні дії на Запоріжжі та бої за Зміїний: основне за 74 день війни

Росіяни показали, хто зараз фашисти

Атакували російські військові Глухівську громаду, що у Шосткинському районі. Внаслідок ворожих ударів знищений єврейський цвинтар.

Отак на Сумщині пройшов день пам'яті та примирення. Яке може бути примирення?! Ніколи. Лише повна перемога над фашизмом. Він не зник, сьогодні фашисти – це Росія,

– підкреслив Живицький.

Про атаку Сумської області глава ОВА повідомив о 18:46 у своєму телеграмі. Тоді він зазначив, що по Шосткинському району окупанти завдали ракетного удару, а також попрохав залишатися в укриттях.

Росіяни обстріляли єврейське кладовище на Сумщині / телеграм Дмитра Живицького

Атаку прокоментувала Об'єднана єврейська община України

У спільноті підкреслили, що на цвинтарі, в який влучили російські військові, зберігалося понад 600 надгробних каменів. Зауважимо, що найстаріший із них датується ще 1824 роком. Наразі встановлюють втрати.

В ОЄОУ підкреслили, що планували перенести старі маци, які знайшли у лісі під Глуховим, до єврейського цвинтаря. У спільноті займуться не лише цим, а й посприяють відновленню тих пам'ятних знаків, які постраждали внаслідок російської атаки.

Могили головних цадиків дивом вціліли, – Ткаченко

Міністр культури Олександр Ткаченко також прокоментував атаку російських військових по цвинтарю. Він підкреслив, що росіяни геть зовсім не відрізняються від тих же фашистів, які знищували євреїв.

Олександр Ткаченко зазначив, що на кладовищі, атакованому окупантами, поховані жертви погрому 1918 року. У братській могилі поховані також цадики. Мовиться про Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум'яцьких. Їхні могили, на щастя, вціліли.

Доказом того, що всі вищі сили все ж таки на нашому боці є те, що могили головних цадиків вціліли. Це дійсно чудо після такого влучання,

– підкреслив він.

Міністр зазначив, що відповідними діями Росія не припиняє показувати всім свою мізерну сутність. Він також наголосив на тому, що весь світ повинен терміново реагувати на ці та інші злочини. Адже якщо не спинити зло зараз, то воно продовжить знищувати все, що лежить на його шляху.

Що відомо про обстріли Сумщини 8 травня

Напередодні глава ОВА Дмитро Живицький вирішив скасувати усі заходи на 8 травня. Відповідне рішення ухвалили у зв'язку з тим, що все ще існує висока ймовірність атак з боку Росії. І, на жаль, прогнози місцевої влади справдилися.

Так, близько 18:40 стало відомо про ракетні удари по Сумській області. Два вибухи, розповів Дмитро Живицький, прогриміли у Шосткинському районі. Зауважимо, що він розташований неподалік кордону з країною-агресоркою.

Згодом атаку російських окупантів прокоментували прикордонники. Вони зазначили, що вдалося зафіксувати 10 розривів ракет. Їх ворожі військові випустили з системи залпового вогню. А сталося це буквально за три кілометри від державного кордону.

Відомо, що для атаки Сумщини окупанти використовували авіацію. Так, по області гатили з винищувачів Су-30 та Мі-24.

Варте уваги – Ніхто не забутий, ніщо не забуте – Війна і міф: дивіться відео