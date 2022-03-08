Сьогодні гордо звучить у вільному світі "я – українець", – Джонсон в парламенті

Президент Зеленський 8 березня розповів про війну, яку героїчно веде український народ, Палаті громад Британії. Після виступу Зеленського прем'єр Джонсон висловив своє захоплення мужності та підтримку Україні.

Промову президента Зеленського парламентарі стоячи зустрічали та проводжали гучними оплесками. Прем'єр Джонсон наголосив, що такого виступу Палата громад ще не чула.

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Треба тиснути далі, – глава уряду Британії

Сьогодні гордо звучить у вільному світі "я – українець!". І тепер – час відкласти убік усі наші розбіжності, і я висловлю спільну думку, коли скажу, що треба тиснути далі!

– резюмував Джонсон.

Зазначимо, що президент Зеленський у 10-хвилинній промові розповів парламентарям про всі 13 днів боротьби, які веде Україна з загарбниками. Глава держави розповів про ті злочини, які коїть агресор на українській землі.

Зеленський подякував Джонсону за допомогу

Глава держави зазначив, що українці планують боротись і на суші, і в небі, і на морі. Проте для цього потрібна підтримка країн-партнерів. Зеленський подякував Джонсону за допомогу і наголосив на необхідності посилення санкцій та "прикриттям українського неба".

Дивіться виступ Володимира Зеленського у Палаті громад:

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