Західні танки від Польщі та ситуація у Соледарі: головне зі звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський 11 січня наголосив, що у Львові прозвучали важливі новини під час Саміту Люблінського трикутника – спеціального формату з Польщею та Литвою.

Президент подякував Польщі та особисто Анджею Дуді за танки, які держава передасть Україні. Крім того, Литва надасть зенітні системи. Ми потребуємо цієї зброї для захисту від іранських дронів.

До речі Польща передасть Україні роту танків Leopard

Зеленський також подякував Ґітанасу Наусєді за черговий прояв незмінної та принципової підтримки України, яка почалася ще до 24 лютого й триватиме до нашої перемоги.

Почув сьогодні цю впевненість іще раз і від Анджея, і від Ґітанаса – ми разом пройдемо шлях до відновлення безпеки України і всієї Європи, до відновлення нашої територіальної цілісності, до відновлення миру. Російська агресія має програти – так і буде,

– наголосив Зеленський.

Інтеграція в ЄС та НАТО

Зеленський наголосив, що сьогодні змістовно обговорили питання інтеграції України до ЄС та НАТО. За словами політика, вже цього року маємо вийти на відчутний прогрес в європейській інтеграції. Це стосується переговорів щодо членства. Польща та Литва однозначно підтримують Україну.

Разом з іншими партнерами Україна має трансформувати цю готовність у реальний інституційний рух та рішення.

Росія хоче видати зруйнований Соледар – за здобуток

Крім того, говорили й про ситуацію на полі бою. Зеленський зазначив, що російська агресія вичерпається тільки тоді, коли амбіції не матимуть жодної іншої альтернативи, окрім програшу. Мовиться про всі російські амбіції: і на фронті, і в політиці, в економіці, в юридичній площині. Росія намагається показати, ніби якась частина Соледару – майже повністю зруйнованого окупантами міста – ніби це якийсь здобуток.

Вони будуть подавати – і вже подають – це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію,

– сказав Зеленський.

Він додав, що бої тривають, а Донецький напрямок – тримається. Україна безперервно посилює оборону, а потенціал зростає. До речі, танки західного зразка – це робота всієї антивоєнної коаліції.

Наостанок Зеленський розповів, що провів у Львові нараду щодо безпекової ситуації в західних областях та на державному кордоні. Враховують всі загрози та посилюють всі елементи безпеки регіонів.

Звернення Зеленського: дивіться відео