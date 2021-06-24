Сьогодні м'яч на боці Росії, – Зеленський про зустріч з Путіним

Президент Зеленський заявив, що наразі головне питання, яке вирішують з Кремлем – це його очна зустріч з Володимиром Путіним. Поки що офіційний Київ чекає на відповідь від Москви.

Про це Зеленський розповів під час інтерв'ю. Він наголосив, що усю необхідну інформацію для організації зустрічі Кремлю надали.

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Адміністрації президентів вийшли на зв'язок щодо зустрічі

Я вважаю, що м'яч сьогодні на боці Російської Федерації. Наші адміністрації з'єдналися щодо адженди (перелік тем зустрічі – 24 канал) терміну і місця зустрічі,

– сказав Зеленський.

Зазначимо, що пропозицію зустрітись Зеленський озвучив Путіну під час звернення у квітні 2021 року. Саме тоді до східного кордону України стягнули безпрецедентну кількість російських військ – мовляв, для військових навчань.

Зеленський запропонував Путіну зустрітись ще у квітні

На пропозицію Зеленського приїхати на Донбас Путін відреагував цинічно: порадив спочатку зустрітись з лідерами бойовиків. Згодом він запросив главу України до Москви.

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В Україні вважають, що зустріч однозначно має відбутись на нейтральній території. Серед варіантів називали Ватикан, Відень та Тель-Авів.