Робимо все для продовження роботи гуманітарних коридорів, – Зеленський

Українські урядовці та військові ретельно працюють над тим, щоб мирні мешканці змогли виїхати із зони бойових дій.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час чергового звернення, передає 24 канал.

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Сьогодні зробимо все продовження роботи гуманітарних коридорів. Наші урядовці над цим працюють, військові створили усі умови для цього, – зазначив Президент.

Він нагадав про гуманітарні коридори, які запроваджує Україна:

Суми – Полтава.

Ізюм – Лозова.

Енергодар – Запоріжжя.

Маріуполь – Запоріжжя.

Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель – Київ.

Ранкове відеозвернення Володимира Зеленського

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