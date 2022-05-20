Сьогодні третя річниця інавгурації Зеленського, який став символом стійкості, – Подоляк

Сьогодні, 20 травня, минає три роки з дня інавгурації президента Володимира Зеленського. Зараз ним захоплюється весь світ.

На таку пам'ятну дату для глави держави та всього українського народу звернув увагу радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Свої думки з цього приводу він оприлюднив у соцмережі.

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Людина, яка потрапила в потрібне місце в потрібний час. Людина, яка вдихнула нове життя у світову політику. Людина, яка зробила Україну символом стійкості та свободи. Людина, яка покладе край російській варварській цивілізації,

– пише Подоляк.

Під дописом користувачі поділяють таку думку і пишуть свої побажання для президента Зеленського.

Президентські вибори та інавгурація 2019 року

Церемонію інавгурації президента транслювали 12 українських телеканалів. Другий тур виборів, за підсумками якого він і здобув перемогу, відбувся 21 квітня 2019 року. За Зеленського свої голоси віддали 73, 22% українців. Його суперник, п'ятий президент України Петро Порошенко, отримав 24, 45% голосів.

Володимир Зеленський хотів, щоб церемонія інавгурація відбулась 19 травня. Таку пропозицію деякі політики не сприймали, тому що на цю дату випав жалобний День пам'яті жертв політичних репресій. Верховна Рада за підсумками голосування затвердила дату 20 травня днем проведення урочистих заходів з нагоди інавгурації.

Інавгурацю українського лідера відвідали делегації іноземних держав. Серед почесних гостей на урочистій церемонії у Верховній Раді перебували президенти 5 держав: Грузії, Естонії, Латвії, Литви та Угорщини.

Звернення Зеленського

З перших днів вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський залишався у Києві, попри загрози для його життя та пропозиції партнерів про евакуацію. Далі в ході війни його потужні промови лунали у парламентах багатьох держав світу. Він переміг в опитування журналу TIME. Читачі обрали нашого президента як найвпливовішу людину 2022 року.

Також Володимир Зеленський щовечора з моменту повномасштабного нападу Росії звертається до українців, де інформує про останні новини з фронту та ситуацію в країні. У зверненні 19 травня президент Зеленський розповів про спілкування з міжнародними партнерами. Також про обстріли, які чинять росіяни на Донбасі, міжнародний трибунал за геноцид українського народу.

Також президент звертався до студентів українських університетів. Це важливо, тому що саме вони – майбутнє нашої держави. Також звернення було адресоване ректорам. Воно було у формі діалогу, говорили про нову Україну. Серед тем також були захист від небезпек та ціна незалежності.

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