Сьогодні закінчується мораторій на удари по енергетиці: чи готова Москва його продовжити

Сьогодні мораторій на удари по енергетичних об'єктах закінчується. У Кремлі прокоментували, чи можуть його продовжити.

У Москві вважають, що Україна його неодноразово порушила, водночас Київ звітував про десятки порушень з боку Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Чи можуть продовжити мораторій на удари по енергооб'єктах

Речник Владіміра Путіна Пєсков заявив, що російський диктатор не давав нових розпоряджень щодо мораторію на удари по енергетиці.

Росія звинувачує Україну у порушенні мораторію і навіть готова показати докази "зацікавленим країнам".

Москва звинувачує Київ у порушенні мораторію, щоб нібито зірвати переговори зі США. Зокрема як приклад наводять удар по компресорній станції у Суджі.

Водночас за словами речника МЗС України Георгія Тихого, Росія порушила перемир'я 30 разів.

Під прицілом ворога були трансформатори у Миколаївській області та на околицях Херсона, також він пошкодив лінію електропередач у Полтавській області.

Зазначимо, що мораторій діє 30 днів, починаючи з 18 березня. Сторони можуть його пролонгувати, якщо досягнуть взаємної згоди. У Вашингтоні сподівалися, що енергетичне перемир'я стане першим кроком до миру і бажали за ці 30 днів підписати більш широкоформатиний договір.