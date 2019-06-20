"Сьогодні Портнов, а завтра Янукович": у Києві студенти вийшли на протест – фото та відео

Студенти та активісти прийшли до Київського університету імені Тараса Шевченка з акцією протесту. Вони обурені поверненням туди чиновника часів Януковича Андрія Портнова. Обіцяють, що акція триватиме, поки ректор КНУ не попросить вибачення публічно.

Протестувальники спочатку зібрались під головним корпусом університету, згодом зайшли всередину. У соцмережах запустили відповідний хештег.

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"Сьогодні Портнов, а завтра Янукович, "Ні" портнову в КНУ", "Губернського на пенсію", – плакати із такими написами тримають протестувальники в руках.



Біля КНУ акція протесту/ Фото 24 каналу



Студентів обурило повернення Портнова/ Фото 24 каналу



До студентів приєднались і випускники КНУ/ Фото 24 каналу

Згодом протестувальники зайшли всередину КНУ. Кажуть, що акція триватиме, поки ректор Леонід Губерський не попросить вибачення публічно.

Акція #Ні_Портнову_в_КНУ проти поновлення Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права. pic.twitter.com/sliPl7tK4d — Телеканал "Прямий" (@prm_ua) June 20, 2019

Учасники акції протестують під приймальнею ректора Леоніда Губерського.

Коли студенти заходили всередину корпусу, виникла словесна перепалка між ними та охоронцями вишу. Однак за кілька хвилин активісти рушили до кабінету ректора університету. Студенти скандують "Портнова на нари, тоді підем на пари".

Ректор до них не вийшов, тому студенти та учасники акції оголосили сидячий протест, доки він не з'явиться.

#Ні_Портнову_в_КНУ

У соцмережах з'явився хештег, під яким студенти та усі небайдужі діляться новинами із протесту.

"Я не хочу, щоб у моєму універі викладачем (!) була людина, якій інкримінують розкрадання державних коштів, зловживання службовим становищем і причетність до вбивств під час Революції гідності", – пише одна зі студенток.

#Ні_Портнову_в_КНУ #пртн_пнх

Я не хочу, щоб у моєму універі викладачем (!) була людина, якій інкримінують розкрадання державних коштів, зловживання службовим становищем і причетність до вбивств під час Революції гідності — Джулія (Не)Робертс (@neindyferentna) June 20, 2019

Також у соцмережах вже розповідають про погрози у бік студентів, що беруть участь у акції. Одному із організаторів обіцяли проблеми із здачею заліків.

Адміністрація і освітяни КНУ ім. Шевченка- це зашквар.

Скількох осіб відрахують цього разу? #ні_Портнову_в_КНУ — Запоріжаночка (@alrdbntkn) June 20, 2019

Сам Портнов на протест реагує зухвало.

Послухав озвучені на мітингу проти Портнова тези і наскільки з ними згоден, що цілком приєднуюсь до сказаного. Розділяю висловлену стурбованість, тепер і сам виступаю проти Портнов,

– написав він у своєму Telegram-каналі.

Чому Портнова повернули?

Він працював на кафедрі конституційного права юридичного факультету в КНУ імені Шевченка з 2009 по 2014 рік, допоки його не звільнили з посади. Однак нещодавно ректор КНУ поновив Портнова на посаді без конкурсу. Тож з 1 вересня 2019 року той повинен приступити до роботи.

Студентів КНУ така звістка обурила, тому вони вирішили протестувати. Організатори акції закликали студентів, працівників, викладачів і випускників КНУ "стати на захист честі і репутації свого університету".

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Що відомо про Андрія Портнова?Був заступником голови Адміністрації Президента часів Януковича. Займався питаннями судової вертикалі й переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Тиснув на суддів, спонукаючи їх ухвалювати необхідні рішення. Портнов – розробник скандальних "диктаторських законів", схвалених парламентом 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і були скеровані проти Євромайдану.



Після Революції Гідності виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ відкрила справу проти Портнова за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживанні владою або службовим становищем. Портнов перебував під санкціями Євросоюзу, але його ім’я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". 19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну.