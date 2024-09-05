Зеленський звільнив трьох заступників Єрмака

5 вересня 2024, 20:13
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Автор: Ярослав Погончук

У четвер, 5 вересня, Верховна Рада України звільнила чималу кількість міністрів. Зокрема, було звільнено Юлію Соколовську, Олексія Кулебу та Миколу Точицького.

Згодом укази на їх звільнення підписав Володимир Зеленський. Їх звільнення відбулися в рамках перезавантаження Кабміну.

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Зеленський підписав укази на звільнення

Увечері 5 вересня на сайті Офісу президента з'явився указ про звільнення Точицького з посади Заступника Керівника Офісу Президента України.

Іншим указом було звільнено Кулебу з посади Заступника Керівника Офісу Президента України. Ну і останньою наразі було звільнено Соколовську з посади Заступника Керівника Офісу Президента України.

Що цьому передувало

  • 3 вересня український уряд розпочав масштабне перезавантаження, про яке раніше повідомив президент Володимир Зеленський. Протягом двох днів шість міністрів подали заяви про відставку.
  • Володимир Зеленський наголосив, що ці кадрові зміни мають на меті зміцнити урядові інституції для досягнення ключових результатів як у внутрішній, так і зовнішній політиці, зокрема в підготовці до зими та інтеграції з НАТО і ЄС.
  • Крім того, Зеленський зазначив, що важливо об'єднати все, чого Україна досягла у відносинах з партнерами: довіру до держави, силу українського духу та співпрацю з міжнародними партнерами. Це необхідно для виконання завдань у боротьбі з російською пропагандою і захисті української культурної спадщини.