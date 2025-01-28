Стали допоміжними: у російських генералів є дилема з північнокорейськими військами

Війська Північної Кореї, ймовірно, відійшли з Курської області через великі втрати. Зазвичай, вони мали краще спорядження, ніж росіяни, але були позбавлені важкої техніки й пересувалися пішки.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що загальна чисельність північнокорейських військ, яких відправили на Курщину, складала 11 тисяч. Щонайменше 4 тисячі були знищені або серйозно поранені й не могли виконувати бойові завдання.

До теми КНДР відправить Росії понад 100 артсистем, призначених для знищення Сеула, – The Telegraph

Що робитиме Росія з бійцями КНДР

Якщо у підрозділі є понад 35% втрат, це означає, що він потребує відновлення, часу і ресурсів. Саме тому війська Північної Кореї, які воювали на території Курської області, могли відвести. Можливо, за короткий період на територію введуть додаткові штурмові загони.

Для росіян – це серйозна втрата, бо російські генерали використовували північнокорейських військовослужбовців як штурмовий потенціал. Саме їхніми тілами росіяни встеляли собі шлях до омріяних квадратних кілометрів території.

Щодо перспектив утримання на балансі російської армії північнокорейських військових, то ці ресурси стали допоміжними. Відомо, що чимало ефективних бойових дій здійснили саме з допомогою бійців КНДР,

– зазначив Владислав Селезньов.

Солдати КНДР, зазвичай, діяли пішки, без підтримки артилерії чи бронетехніки. Тепер перед російським генералітетом постала складна дилема, що робити. Наприклад, можна садити північнокорейських військовослужбовців на їхню техніку, але її треба тягти через всю Росію, створювати умови для обслуговування та ремонту.

Давати північним корейцям російську техніку теж не надто хороший варіант, адже росіянам самим її бракує. До того ж потрібен час на опанування, бо є відмінності,

– додав Селезньов.

Вже зрозуміло, що північнокорейські військовослужбовці воюють в статусі "гарматного м'яса". Раніше цю роль виконували приватні військові компанії. Нічого іншого генеральний штаб Росії вигадати не зміг.

Їх не варто недооцінювати

Якщо росіянам критично бракує засобів вогневого ураження у вигляді артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, то вони не готові йти на такі витрати ще й для бійців КНДР. Адже техніку потрібно перемішувати та обслуговувати.

Чому російський генеральний штаб має перейматися, скільки північнокорейських військовослужбовців загине? Єдине, що їх хвилює – це певне утаємничення того факту, що на боці Росії воюють підрозділи армії КНДР. Все інше мало цікавить,

– наголосив військовий експерт.

Тому далі, скоріш за все, відбуватиметься постачання додаткових партій бійців з Північної Кореї. Вони діятимуть в такий спосіб, як і до того. Однак, не варто недооцінювати солдатів Північної Кореї. Їхня вмотивованість та фізична загартованість дають про себе знати.

Ба більше, за досить короткий період вони набувають відповідних навичок та вмінь для того, щоб бути достатньо ефективними на полі бою. Наприклад, вчаться протидіяти українським дронам.