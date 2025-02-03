Кім Чен Ин від цього не відмовиться: Тимочко припустив причину зникнення військ КНДР з Курщини

Військові з Північної Кореї кілька місяців брали участь у бойових діях у Курській області та зазнали великих втрат. Проте вже кілька тижнів як північнокорейці не спостерігаються в зоні бойових дій.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко у розмові з 24 Каналом припустив, з чим пов'язаний відхід військових із КНДР з Курщини. Також Північна Корея передасть росіянам понад 100 артилерійських систем Koksan.

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Їхали до Росії два місяці

Тимочко зауважив, що відхід північнокорейських військ пов'язаний з їх ротацією, перегрупуванням військ.

Все схоже на те, що тих, хто здобув бойовий досвід і вижив, напевно, комплексно відправляють до Північної Кореї,

– зауважив він.

Треба розуміти, що в КНДР не розвинена залізнична чи авіаційна інфраструктура. Тому, за його словами, щоб перевести 2 – 3 тисячі бійців потрібен певний час. За спогадами північнокорейських солдатів, вони по два місяці їхали залізницею до Росії у закритих вагонах.

Тому зараз їх відправляють у зворотній бік. У Північну Корею відвозять тих, хто вцілів та має бойовий досвід, а на їхнє місце привозять звідти в Росію поповнення. Напевне, десь відбувається певне злагодження з росіянами для того, щоб їх застосувати на лінії фронту,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! Речник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив, що солдати КНДР воюють на Курщині під чужими документами. Також він зазначив, що на Курському напрямку відбуваються ротації військових КНДР, а їх втрати є великим.

Важливо розуміти, що участь у війні північнокорейських солдатів – це не військова операція на підтримку Росії та не допомога їй. Це підготовка ще однієї армії для майбутніх агресивних війн.

Відповідно втрати в 4 тисячі бійців для 1,3 мільйонної армії КНДР це, на його думку, навіть менше за каплю у морі.

До того ж Пхеньян отримує за кожного північнокорейського солдата за різними даними приблизно від 50 до 100 тисяч доларів. І Кім Чен Ин не відмовиться від такої суми,

– наголосив Іван Тимочко.

Також, за даними Newsweek, у КНДР нібито почали підробляти медичні довідки щодо діагнозу туберкульоз, щоби уникнути відправлення чоловіків воювати до Росії.

Проте Тимочко вважає, що оскільки у Північній Кореї – абсолютна диктатура, там за такі дії можна щонайменше потрапити до тюрми. Тому такі поодинокі випадки можливі, але масово так ризикувати північнокорейці не будуть.