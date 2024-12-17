Війська КНДР розставляють додаткові спостережні пости через страх перед дронами України, – ГУР

Росія продовжує застосовувати війська Північної Кореї у бойових діях на території Курської області. В українській розвідці повідимили, що підрозділи солдатів КНДР почали розставляти додаткові спостережні пости для виявлення українських безпілотників.

Такі дії північнокорейських військових, ймовірно, зумовлені серйозними втратами за минулі дні та страхом перед дронами Сил безпеки та оборони України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Що кажуть в ГУР про північнокорейських військових

В українській розвідці пояснили, як підрозділи солдатів КНДР розставляють додаткові спостережні пости для виявлення українських безпілотників.

Там кажуть, що перед штурмом північнокорейські військові на передових рубежах накопичують групу до 20 – 30 солдатів. До місця зосередження вони пересуваються малими групами до 6 військовослужбовців.

Постійне накопичення штурмових груп особовим складом армії КНДР на Курщині свідчить, що Москва не хоче втрачати темпу наступальних дій,

– кажуть у ГУР.

В українській розвідці також додали, що для розпізнавання північнокорейських військових на фронті використовують червоний скотч.

Раніше у Центрі протидії дезінформації розповіли, що військові КНДР дуже дивно реагують на дрони. Там додають, що у них не було візуального розуміння небезпеки БпЛА.