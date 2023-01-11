Підвозимо зброю та боєприпаси, – у ЗСУ розповіли останні новини про бої за Соледар

В Соледарі тривають запеклі бої проти окупантів. Місто не перебуває під контролем російських загарбників. А інформація про оточення українських військ – брехня.

Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, російські окупанти зосередили потужні сили на Соледар. Там воюють найпрофесійніші підрозділи з ПВК Вагнера. Але місто не перебуває під контролем російських загарбників.

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Є можливість доставляти боєприпаси для ЗСУ

Як наголосив Череватий, українські військові ведуть бойові дії в місті. Є можливості доставляти провіант, озброєння та боєприпаси безпосередньо до підрозділів.

Ввечері 10 січня російські окупанти почали поширювати відверту брехню та дезінформацію, що вони нібито захопили Соледар та оточили українських військових. Там навіть показали ватажка ПВК Вагнера Євгєнія Пригожина. Череватий підкреслив, що ця інформація – фейк.

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Українські війська не перебувають в оточенні і ведуть бойові дії в місті. Вони продовжують нищити окупантів.

Ситуація в Соледарі під контролем головнокомандувача та командувача Східного угруповання військ. Шукаємо оптимальні шляхи для покращення оперативно-тактичної ситуації на цій ділянці фронту,

– наголосив Череватий.

Яка ситуація в Соледарі: коротко