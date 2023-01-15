Відтепер фронт за межами Соледара, – військовий "Мадяр" про ситуацію в місті

Російські окупанти намагаються захопити Соледар і зайшли в західну частину міста. Лінія фронту в Соледарі змістилася за межі міста.

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним "Мадяр" розповів про ситуацію у Соледарі станом на 15 січня. Станом на 17:30 штурмові загони ворога зайняли промзону біля рудника номер 7, що розташований на адміністративному кордоні Соледара, і є західною його околицею.

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Окупанти зайняли промислову зону

За його словами, фронт відтепер поряд, але за межами Соледара. "На цьому напрямку попереду тривала позиційна війна", – додав військовий.

Він зазначив, що в Соледарі ворог втратив чутливу частину своїх вагнерівців. "Продавили м'ясом, вибачте. А полювання лише починається", – написав він.

Карта бойових дій у Соледарі

Дещо раніше "Мадяр" інформував, що воїни ЗСУ тримають захисний рубіж. Крім того, аеророзвідники мстять російським військовим за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі.

Яке військове значення Соледара

Після Соледара росіяни спробують захопити Бахмут, який не можуть взяти вже кілька місяців. Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що тимчасова окупація Соледара нічого не дасть росіянам з тактичної точки зору та оборони Бахмута.

Натомість велике значення має Бахмут. За словами Нарожного, існує версія, що якщо російська армія пройде Бахмут, то вона може заглибитися далі дуже швидко. Однак, як підкреслив експерт, ця версія не має обґрунтування.

Що відомо про ситуацію у Соледарі