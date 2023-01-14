Соледар – це Україна: воїн Мадяр показав прапор у західній частині міста

Українські воїни досі перебувають у Соледарі попри всі заяві окупантів. Зокрема у західній частині міста майорить український прапор.

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним Мадяр опублікував доказ, що частину Соледара досі контролюють українські сили.

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У західній частині Соледара встановлений український прапор

Мадяр опублікував відео з дрона. Очі Соледара показують, що у місті досі майорить синьо-жовтий стяг. Командир уточнив, що відео знято 14 січня об 11:18.

Це ще одне підтвердження того, що українські військові досі перебувають у місті та обороняються від навали ворожої армії. Нагадаємо, що останніми днями анонімні телеграм-канали намагаються розігнати ІПСО, що ЗСУ нібито зібралися покинути місто. Жертвою фейк-атаки навіть стало таке відоме світове ЗМІ, як CNN.

Так, на сторінці каналу CNN 12 січня з'явилась стаття щодо ситуації в Соледарі. У повідомленні мовилось начебто про "критичну" ситуацію в місті. Хоча українська влада та Генштаб наголошували, що ЗСУ все контролюють, американські журналісти розповідали про "відступ" українських військ з Соледара.

Вони під виглядом ексклюзиву посилалися на фейковий канал 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ і також стверджували, що їхня знімальна група стала "свідками" цього. Ці повідомлення, зокрема радо підхопила російська пропаганда. Українська сторона та справжні українські військові одразу спростували ці "вкиди", а канал видалив фейкову статтю.

Що зараз відбувається у місті

Наразі у Соледарі йдуть важкі стрілецькі та артилерійські бої й це одна з найважчих битв за час цієї війни. Також у місті дуже холодно, що ускладнює ситуацію. Проте ЗСУ мужньо відбивають атаки росіян, завдаючи ворожим силам шалених втрат.

Відомо, що окупанти з Херсона перекинули до Соледара та Кремінної елітних російських десантників та вагнерівців. Нещодавно Пригожин похизувався, буцімто місто уже під їхнім контролем, проте це не так. Ба більше, вагнерівці самі опинилися в оточенні, затиснуті між українськими силами та збройними силами Росії. Зеків буквально штовхають у спину найманці, а російська артилерія гатить без розбору та настільки сильно, що під вогонь потрапляють навіть їхні військові.

В Міноборони заявили, що зараз у Соледарі підступи до позицій усіяні тілами ворога. Вони буквально лежать під ногами наших військових й росіяни без жалю наступають по трупах своїх "побратимів", не забираючи їх з поля бою.

Також українські військові розповідають, що зараз будь-яке серйозне поранення для ворога в Соледарі означає смерть. Адже евакуація неможлива, а мороз добиває.